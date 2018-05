Eroina e cocaina | blitz in un bar a Saione | due arresti Scoperte e sequestrate le dosi

Tracce di cocaina ed Eroina si trovano anche sulle dita di chi non fa uso di droga : Tracce di eroina e cocaina sulle nostre dita , o meglio sulle nostre impronte digitali. È quello che hanno scoperto i ricercatori inglesi dell’università di Surrey, che hanno raccontato su Clinical Chemistry come le droghe siano ormai talmente tanto diffuse che il 13% di coloro che hanno preso parte al loro studio aveva sulle mani Tracce di sostanze di classe A, come eroina , cocaina , crack ed ecstasy, nonostante non le avesse mai usate. Il ...

