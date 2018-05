Epidemia lattuga contaminata | 120 casi d’infezione ed un morto negli Stati Uniti

Blastingnews

: L'epidemia delle 'lattuga killer' che ora terrorizza gli Stati Uniti - infoitsalute : L'epidemia delle 'lattuga killer' che ora terrorizza gli Stati Uniti - msn_italia : L'epidemia della 'lattuga killer' che ora terrorizza gli Stati Uniti - ronniehowlett3 : RT @sugimotodera: #Lattuga, l'epidemia #killer nascosta nell'insalata. Il brutto sospetto degli esperti: 'Ancora in commercio' ci mancava a… -

(Di giovedì 3 maggio 2018) Nelle ultime settimane sono state molteplici le segnalazioni avvenute in 25americani per quanto riguarda la. Idi contagio sonofino ad ora 120, mentre di non molte ore fa è la notizia della prima morte per ingestione dida escherichia coli. Ecco cosa è accaduto Il fenomeno della 'killer'da escherichia coli sta destando molta preoccupazione. Svariati sono i centri americani per la prevenzione che hanno segnalato ben 121di contaminazione in persone di età compresa tra 1 e 88 anni. Alcune ore fa si è verificato il primo decesso in California, anche se ancora non sono chiari tutti i dettagli. Le istituzioni sanitarie hanno ricollegato la contaminazione dellaad una coltivazione che si trova nella regione di Yuma, più precisamente in Arizona. La coltivazione diin questione ...