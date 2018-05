Ennesimo Film Festival 2018 Al via la terza edizione

Rampage - Ennesimo Film cucito addosso a The Rock - ma va bene così : Ci deve evidentemente essere un film della Asylum dietro Rampage. La Asylum è la casa di produzione diventata nota con la serie Sharknado che regolarmente sforna film a budget inesistenti, destinati al mercato televisivo o home video, che se non copiano grandi blockbuster (come fanno Transmorphers, Paranormal Entity o Atlantic Rim) fanno scontrare mostri giganti in pessima computer grafica. film come Megashark vs Giant Octopus o Two Headed Shark ...