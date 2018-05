Ellen Pompeo sulla fine di Grey’s Anatomy | “Ci stiamo pensando | ma per ora siamo come

April e Arizona in Grey’s Anatomy 14 salve come Cristina? Ellen Pompeo sul finale con frecciata a Patrick Dempsey : Dopo aver detto che sarebbe stato un finale di stagione "non facile", Ellen Pompeo lascia intendere che l'addio ai personaggi di April e Arizona in Grey's Anatomy 14 non sarà tragico. L'attrice, protagonista del medical drama nei panni di Meredith Grey nonché regista di due episodi nelle ultime due stagioni, ha spiegato che quello della quattordicesima stagione sarà "un classico finale di stagione di Grey’s Anatomy, cioè devastante, ma poi vi ...

Station 19 : lo spin off di Grey’s Anatomy debutta ospitando Ellen Pompeo e Chandra Wilson : Station 19 - Jason Winston George Ben Warren (Jason Winston George) sembrava nascondere un segreto, con i suoi allenamenti e le corse mattutine. E il segreto è stato presto svelato: rischiando una crisi coniugale senza precedenti, il medico ha sconvolto la moglie Miranda Bailey (Chandra Wilson) dicendole di voler abbandonare il Grey Sloan Memorial Hospital per mettersi a fare il pompiere. Questo avveniva qualche tempo fa in Grey’s Anatomy ...

In arrivo un finale di Grey’s Anatomy 14 “non facile” - anticipazioni da Ellen Pompeo sull’episodio degli addii : Il finale di Grey's Anatomy 14 sarà piuttosto difficile da digerire, avverte Ellen Pompeo: "not easy" ("non facile") ha dichiarato letteralmente la protagonista del medical drama parlando dell'ultimo episodio di questa stagione, attualmente in onda su ABC negli Stati Uniti e su FoxLife (canale 114 di Sky) in Italia. In patria il finale di Grey's Anatomy 14 andrà in onda giovedì 17 maggio, circa un mese dopo nel nostro Paese, con gli attesi ...

Sandra Oh torna a parlare di Grey’s Anatomy e del contratto di Ellen Pompeo dopo il rinnovo di Killing Eve : Ci sono cose che non cambiano mai proprio come il fatto che per gran parte del pubblico Sandra Oh sia ancora l'amata Cristina Yang di Grey's Anatomy. Per l'attrice non è più così ormai da quattro anni e da allora sono stati tanti i ruoli passati per le sue mani non ultimo quello in Killing Eve. La nuova serie targata BBC America debutterà proprio domani, domenica 8 aprile, con il primo degli otto episodi che compongono la prima stagione, ma ...

Grey’s Anatomy - Ellen Pompeo : ‘Non sono la causa dell’addio di Arizona e April’ : Lo stipendio da 20 milioni di dollari all’anno che si è aggiudicata Ellen Pompeo per interpretare Meredith Grey per altri due anni non è la causa dell’uscita dal cast di Jessica Capshaw (Arizona) e Sarah Drew (April). L’attrice che da 14 stagioni da il volto a Meredith ospite di Ellen DeGeneres ha smentito categoricamente le voci che giravano “Non è assolutamente vero”. Secondo la Pompeo l’addio alla serie ...

Ellen Pompeo su Sarah Drew e Jessica Capshaw : “L’addio a Grey’s Anatomy non dipende dal mio stipendio” : Difficilmente le dichiarazioni di Ellen Pompeo su Sarah Drew e Jessica Capshaw serviranno a mettere definitivamente a tacere le polemiche sul mancato rinnovo del contratto delle due attrici di Grey's Anatomy, ma la protagonista del medical drama ha voluto comunque ribadire la sua posizione e difendersi dalle accuse che le sono state mosse utilizzando uno dei salotti più celebri della tv americana. Ospite di una puntata dell'Ellen Degeneres ...

Tommy O’Brien è il giovane Alex Karev in Grey’s Anatomy 14×15 - episodio diretto da Ellen Pompeo : Si intitola Old Scars, Future Hearts l'episodio che vedrà protagonista Alex Karev in Grey's Anatomy 14x15, trasmesso negli Stati Uniti il ??15 marzo. Ellen Pompeo torna alla regia del medical drama di cui è protagonista per la seconda volta, dopo il debutto nella passata stagione col drammatico episodio sulla morte della madre di Maggie. Anche stavolta ci sarà grande pathos da trasmettere attraverso la macchina da presa, visto che Meredith ...

Jesse Williams regista di Grey’s Anatomy 14 - l’annuncio di Ellen Pompeo in una foto : svelato il titolo dell’episodio : Anche Jesse Williams regista di Grey's Anatomy 14: si arricchisce il novero degli attori del medical drama di Shonda Rhimes che dopo tanti anni di militanza davanti alla macchina da presa passano dall'altro lato dell'obiettivo per mettersi alla prova nel ruolo di registi. Lo scorso anno era toccato alla protagonista Ellen Pompeo, ormai Iconica interprete di Meredith Grey da quattordici stagioni, debuttare alla regia di un episodio molto ...

Jaina Lee Ortiz in Station 19 coi consigli di Ellen Pompeo di Grey’s Anatomy : “Tra Andy e Meredith sorellanza istantanea” : Il ruolo da protagonista di Jaina Lee Ortiz in Station 19 è stato presentato nel crossover della nuova serie ABC con Grey's Anatomy, di cui la nuova scommessa di casa ShondaLand rappresenta uno spin-off. La stazione 19 dei pompieri di Seattle è la location in cui si svolge la trama dell'omonima serie nata da una costola del longevo medical drama, che farà il suo debutto ufficiale giovedì 22 marzo: la fittizia Station 19 è a soli tre isolati ...