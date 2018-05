Eleonora Pedron | Max Biaggi? “Io sono stata il loro punto di riferimento”

“Amm fatt ammore”. Eleonora Pedron si è fatta scoprire : addio Tommy Vee - ecco chi è il nuovo compagno (famoso). E come sono stati beccati : La notizia della rottura tra i due era ormai nell’aria da parecchio tempo, confermata a più riprese dopo giorni di indiscrezioni. Tra la bella Eleonora Pedron e il deejay Tommy Vee l’amore è in fatt i arrivato al capolinea, senza possibilità di ripensamenti. A maggior ragione perché nella vita della showgirl italiana pare già esserci un altro uomo. Gli amanti dei ritorni di fiamma e delle storie dal lieto fine a sorpresa, però, ...

Eleonora Pedron flirt con la iena Nicolò De Devitiis : Eleonora Pedron dopo la fine della storia d’amore con Max Biaggi, era stata paparazzata accanto all’ ex gieffino Tommy Vee, ma anche questa relazione è finita. La Pedron avrebbe una nuova relazione in corso con la iena Nicolò De Devitiis. La coppia in gran segreto, avrebbe trascorso un romantico weekend in casa di lei, vicino a Monte Carlo. E lui sui social ha felicemente commentato #ammfattarnrnore pensando di non essere scoperto. O meglio ...