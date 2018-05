Ecco il primo residence subacqueo del mondo

Calciomercato Lecce - Ecco il primo acquisto per la prossima stagione ma i tifosi sono furiosi : Calciomercato Lecce – Il Lecce ha disputato una stagione incredibile, la squadra di Liverani ha ottenuto la promozione in Serie B con largo anticipo ma il pensiero è rivolto già alla prossima stagione. La dirigenza ha già chiuso un importante acquisto per la prossima stagione, si tratta di Cosimo Chiricò, in arrivo a parametro zero dal Cesena, si tratterebbe di un ritorno dopo aver indossato la maglia giallorossa nel 2012. Trattativa che ...

Nuova Giulietta : la svolta per Alfa Romeo - Ecco le immagini del primo crossover : Alfa Romeo vive una fase cruciale. Nei giorni scorsi si è raccontato dell'uscita di scena definitiva della Mito. Secondo le indiscrezioni, una volta cessata la produzione ed esaurite le scorte, sarà difficile tornare a parlare di city car con lo storico brand italiano. La motivazione risiede nella presunta volontà di intraprendere un percorso che porti il marchio a livellarsi verso l'alto, producendo vetture che non sino accessibili a tutti ma ...

Alle 21 su Primocanale c'è 'Gradinata Nord' : Ecco tutte le mosse di mercato : GENOVA - Appuntamento puntuale questa sera, come ogni giovedì, Alle 21 su Primocanale e in streaming sul nostro sito con 'Gradinata Nord' , la trasmissione condotta da Giovanni Porcella sul Genoa. In primo piano le mosse di mercato riguardanti il futuro dei rossoblù. Potete scriverci su ...

Primo appuntamento con l’uscita Iliad Italia il 6 maggio? Ecco dove : Notizia sensazionale per tutti coloro che attendo l'uscita Iliad Italia, il nuovo quarto operatore mobile nazionale. Stiamo seguendo da vicino tutto il percorso che piano piano sta portando al lancio del vettore concorrente di Vodafone, TIM e Wind Tre e ora consiglkiamo a ttti i nostri lettori di segnare in calendario una prima data utile per toccare con mano la vera "rivoluzione" promessa dalla società francese nel settore ...

FESTA DEL LAVORO - A LEcco IL 'VIVA IL PRIMO MAGGIO' ANCHE DI MONSIGNOR CECCHIN : Viva il PRIMO maggio, Viva i lavoratori, l'Italia e il mondo intero'. A conclusione della cerimonia l'inno nazionale e la deposizione dell'omaggio floreale ai piedi del Monumento dei Caduti sul ...

NBA Playoff 2018 : Dai Pelicans ai Cavs - Ecco com’è andato il primo turno dei playoff! : Incerto, sorprendente ed emozionante! Potrebbero essere questi i tre migliori aggettivi per definire il primo turno di Playoff NBA 2018 appena concluso. Anche se alcune gare 1 del secondo turno di Playoff sono già state disputate, ora proveremo ad analizzare i risultati di questo 1° turno di Playoff andando naturalmente a scoprire chi potrà ancora giocarsi l’anello. Partiamo dalla prima squadra che si è qualificata per il 2° turno, ...

Mostre - fiere - sagre - visite e degustazioni : Ecco cosa fare il primo Maggio in Granda : Per tutto il pomeriggio spettacoli per le vie. Info: +39.366.1910989 - www.facebook.it/proloconiella A Santo Stefano Belbo visite ai luoghi cari a Pavese. visite con partenza dalla Fondazione Cesare ...

Tredici : la stagione 2 dal 18 di maggio su Netflix - Ecco il primo teaser! : Le cassette erano solo l'inizio! A sorpresa, Netflix ha diffuso il primo teaser trailer della seconda stagione di Tredici, in arrivo sulla piattaforma di streaming il 18 maggio.

Diletta Leotta torna a Catania : Ecco il primo bikini della giornalista in vista dell’estate [FOTO e VIDEO] : 1/31 Foto Instagram ...

Primo maggio - Ecco il menù : scioperi antishopping e cortei per la sicurezza : Manifestazione di Cgil, Cisl e Uil a Prato all’insegna dello slogan «La sicurezza è il cuore del lavoro». Intanto in cinque Regioni scioperi della categoria del commercio per costringere negozi e supermercati ad abbassare le saracinesche

Primo maggio - Ecco il menù : scioperi antishopping e cortei per la sicurezza : sicurezza sul lavoro e riposo nei giorni di festa. Questi i due leit motiv del Primo maggio 2018. Da una parte la manifestazione organizzata a Prato da Cgil, Cisl e Uil per mettere al centro dell'...

Primo maggio - Festa del lavoro : Ecco cosa fare in Italia : Oltre al tradizionale Concertone del 1 maggio di Roma, che dà voce, con la musica, ai diritti dei lavoratori, la Capitale apre le sue aree verdi, dal Roseto Comunale sino a Villa Borghese che ospita il Gelato Festival; ai Giardini Pensili dell’Auditorium che ospitano la mostra-mercato di prodotti enogastronomici a km zero, curata da Coldiretti.E che dire del Giardino del Monk che apre la sua nuova stagione tra sdraio, barbecue, pallacanestro, ...

Primo maggio - Festa del lavoro : Ecco le tappe storiche salienti : Il 1 maggio, noto anche come Festa del lavoro o Festa dei Lavoratori, nasce come momento di lotta internazione di tutti i lavoratori per affermare i propri diritti, raggiungere i propri obiettivi, migliorare la propria condizione, senza barriere sociali e geografiche.“8 ore di lavoro, 8 di svago, 8 per dormire”… questo lo slogan coniato in Australia nel 1855 , condiviso da gran parte del movimento sindacale organizzato del Primo Novecento. Esso ...

Primo Maggio con Ambra e lo Stato sociale : Ecco la scaletta degli artisti : 'La parola del Primo Maggio di quest'anno è 'emerso'' dice Ambra Angiolini, nel bel mezzo della conferenza stampa di presentazione della scaletta definitiva del Concerto del Primo Maggio. La battuta ...