Due incidenti a Catanzaro | disagi al traffico | VIDEO

Incidenti montagna - Due morti sulle Alpi bellunesi : erano giovani guide : Incidenti montagna, due morti sulle Alpi bellunesi: erano giovani guide Enrico Frescura e Alessandro Marengon stavano affrontando la parte conclusiva del Canale Oppel, quando sono scivolati per alcune centinaia di metri Continua a leggere

Incidenti - auto nel fiume nel Frusinate : Due morti : Sono due le vittime dell’incidente in cui un’auto si è precipitata nel fiume, lungo la provinciale tra la cittadina e Falvaterra, in provincia di Frosinone. Il primo corso recuperato è quello di un anziano di Ceprano. Lo hanno estratto poco fa dopo l’intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco. I vigili del fuoco hanno successivamente estratto anche il secondo corpo, quello di una donna di 67 anni, morta con il marito (75) ...

Incidenti in alta quota - Due giornate tragiche : quattordici morti di cui sette italiani : Freddo e gelo non hanno lasciato scampo a chi nelle ultime 48 ore in alta quota. Cinque distinti Incidenti sulle Alpi tra Italia, Francia e Svizzera, dodici morti. La tragedia più grave si è consumata sulle Alpi svizzere, nella zona della Pigna d’Arolla, dove sono deceduti cinque italiani e, in tarda mattinata in ospedale, la moglie bulgara di ...

Due incidenti ieri : uno a Comiso e l'altro sulla Scoglitti Ragusa : Due incidente stradali ieri in provincia di Ragusa, uno a Comiso e l'altro sulla Scoglitti Ragusa. Una Opel è finita su una rotatoria.

Incidenti Liverpoool-Roma - rinviati a giudizio Due tifosi giallorossi : Sono stati incriminati dalla giustizia britannica e rinviati a giudizio i due tifosi della Roma, arrestati a Liverpool per gli Incidenti avvenuti martedì prima di Liverpool-Roma. I due sono Filippo ...

Ciclismo - follia in strada : Due gravi e assurdi incidenti in allenamento Video : Il mondo del #Ciclismo non è solo passione, spettacolo e grandi emozioni purtroppo. Le cronache ci portano ancora alla luce fatti incresciosi e quantomeno surreali. Ancora ciclisti feriti in modo violento durante un allenamento in strada, molte le leggi e prese di posizione dure e ferme a tutela degli appassionati e professionisti che quotidianamente escono in strada, ma chi va in bicicletta è ancora l'anello più debole della strada insieme ai ...

Incidenti sul lavoro : morti Due operai : 23.40 Un operaio di 25 anni è morto dopo essere caduto da un ponte ripetitore di telefonia mobile in contrada Graci-Fondachello nel territorio del comune di Castrofilippo (AG), della cui manutenzione si stava occupando. La Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta. In un altro incidente, avvenuto nello stabilimento di Potenza della Dalmine Logistic Solutions, ha perso la vita un operaio di 40 anni. In corso indagini della polizia per ...

Stella Rossa-Partizan - rissa in campo e Due espulsi. Incidenti anche tra tifosi sugli spalti : Non certo una novità per la stracittadina più pericolosa al mondo. Stella Rossa-Partizan, Incidenti sugli spalti Guarda tutti i video Video curiosi Guarda tutti i video