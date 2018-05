motorinolimits

: DS: dal 2025 tutti i modelli solo elettrificati - BarbaraPremoli : DS: dal 2025 tutti i modelli solo elettrificati - MotoriNoLimits : DS: dal 2025 tutti i modelli solo elettrificati - pressgreenbutt : Ds, dal 2025 solo modelli ‘elettrificati’ -

(Di giovedì 3 maggio 2018) L’E-Prix di Parigi di sabato scorso è stato l’occasione per DS Automobiles di annunciare le fasi della sua strategia di elettrificazione: a partire dali nuovisaranno proposti in versione esclusivamente elettrificata, ibrida o elettrica. Questa strategia è già in corso di applicazione, con l’arrivo di DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4×4 (300 … L'articolo DS: dalMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.