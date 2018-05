' Droga e situazioni pericolose' | nuove accuse a Johnny Depp

Blastingnews

: RT @LaStampa: “Droga e situazioni pericolose”: ex guardie del corpo accusano Johnny Depp - serenel14278447 : RT @LaStampa: “Droga e situazioni pericolose”: ex guardie del corpo accusano Johnny Depp - LaStampa : “Droga e situazioni pericolose”: ex guardie del corpo accusano Johnny Depp - ah_be_si_be : #InArtePattyPravo Se la carriera di Patty iniziasse oggi tra, droga, testi delle canzoni, persone con cui ha colla… -

(Di giovedì 3 maggio 2018) Nuovi guai all'orizzonte per. Il famosissimo attore dovrà difendersi dopo che due sue ex guardie del corpo lo hanno citato in giudizio per aver lavorato troppo ed essere stati sottopagati per ben due anni. Come se non bastasse i due raccontano di aver dovuto fare da babysitter al figlio di. Fatti sconvolgenti Eugene Arreola e Miguel Sanchez hanno intentato una causa contro l'attore americano, parlando del periodo che va da aprile 2016 a gennaio 2018, tempo in cui ai due non sarebbero stati riconosciuti gli straordinari, inoltre lamentano la privazione del cibo stesso e la negazione di pause mentre si occupavano dell'intera famiglia. Insomma una sorta di vero e proprio sfruttamento. Non è tutto, nella denuncia sporta dalle due ex guardie, si parla di fatti clamorosi. Uno degli episodi più sconvolgenti riguarda una serata in discoteca doveha obbligato i ...