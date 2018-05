Doping | caso Guerrero | parola al Tas

Giro d’Italia 2018 : il caso Doping di Chris Froome. A che punto è il processo? Le possibili sentenze - rischio squalifica : Chris Froome è pronto per partecipare al Giro d’Italia 2018 che scatterà venerdì 4 maggio da Gerusalemme. Il vincitore degli ultimi tre Tour de France e dell’ultima Vuelta partirà con tutti i favoriti del pronostico per conquistare la prima maglia rosa della sua carriera e infilare il Grande Slam spalmato su due anni ma è innegabile che correrà con una spada di Damocle sulla testa: il caso salbutamolo è infatti una macchia sulla ...

Quando si svolgerà il processo Chris Froome? Le novità sul caso Doping : rinvio ad agosto dopo Giro d’Italia e Tour de France? : Quando si svolgerà il processo Chris Froome? Questa è la domanda che tutti gli appassionati di ciclismo si stanno facendo già da diverso tempo: la non negatività al salbutamolo riscontrata durante l’ultima Vuelta di Spagna è costantemente al centro dell’attenzione ma il caso non arriva a una risoluzione. Nelle ultime ore, però, giungono indiscrezioni da Le Monde secondo il quale il processo di fronte al tribunale indipendente ...

Boxe - Canelo Alvarez positivo al clenbuterolo! Il caso Doping mette a rischio il match mondiale con Golovkin : Saul Alvarez è stato sospeso dalla commissione atletica del Nevada a causa di una positività al clenbuterolo riscontrata a metà febbraio. Il ribattezzato Canelo, forte peso medio messicano, dovrebbe combattere contro il kazako Gennady Golovkin nel match per il titolo mondiale ma ora l’incontro è a forte rischio. I due si erano già incontrati a settembre concludendo in perfetta parità e il 5 maggio è fissata la rivincita che mette in palio ...

Lazio - De Vrij : archiviato il caso Doping : La procura nazionale antidoping Nado Italia ha archiviato il caso De Vrij. Il giocatore è già stato informato. È quanto si apprende da ambienti vicini alla Lazio. L'olandese era stato ascoltato la ...

Tirreno-Adriatico 2018 da incubo per Chris Froome. Il caso Doping sembra aver minato le certezze del britannico. Quante ombre verso il Giro d’Italia… : Qualcosa sembra essersi inceppato nei rodati ingranaggi della macchina chiamata Chris Froome, un robot perfetto e costruito per vincere che però durante la Tirreno-Adriatico non è mai riuscito a brillare, andando in difficoltà in quasi tutte le tappe e chiudendo con tredici minuti di distacco dal vincitore (il compagno Michal Kwiatowski). Il vincitore degli ultimi tre Tour de France è parso lontano dalla migliore condizione fisica, la sua gamba ...

Doping in Serie A - secondo caso - 2 - : ANSA, - ROMA, 9 MAR - Con Joao Pedro sono due i calciatori del massimo campionato italiano finiti quest'anno nelle maglie dell'antiDoping. Nel settembre scorso infatti fu trovato positivo il capitano ...

PyeongChang - Tas conferma caso di Doping per la russa Sergeeva : Lo ha comunicato ufficialmente il Tribunale arbitrale dello Sport di Losanna, che ha specificato che la violazione riguarda la trimetazidina, un …

