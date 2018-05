Donna stalker ammonita dalla questura | perseguitava medico romano

abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 3 maggio 2018) L'Aquila - Il Questore di L’Aquila ha emesso un ammonimento nei confronti di una giovane, poco più che trentenne e residente in un comune di questa provincia, diffidandola dal portare avanti una serie di atti persecutori diretti ad un, 42enne, domiciliato a Roma. La, dopo una visita medica a cui si era sottoposta, ha avviato un vero e proprio bombardamento di messaggi whatsapp e chiamate a tutte le ore, del giorno e della notte, nei confronti del professionista, costringendolo, talvolta, ad interrompere anche la sua attività lavorativa , non lesinando altresì insulti indirizzati alla moglie dell’uomo. Il, esasperatocondotta della “”, ha richiesto al Questore l’adozione del provvedimento di ammonimento previstolegge in materia di atti persecutori, quale strumento per arginare il fenomeno dello stalking. In particolare, la ...