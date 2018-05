Donna carbonizzata in un parco | si è uccisa con solventi ed accendino

Roma : Donna carbonizzata - è suicidio : Roma – Schizofrenia. È probabilmente questa la spiegazione dietro la morte di Maria Cristina Olivi. Si tratta della 49enne trovata carbonizzata il 20 aprile nel parco delle Tre Fontane a Roma. La Donna, si era capito subito dopo il ritrovamento del cadavere, era morta arsa viva. Dall’autopsia non sono emersi segni di violenza. Questo ha lasciato aperte per giorni le due piste dell’omicidio e del suicidio. Intanto i colloqui con ...

Incendio in appartamento a Milano - Donna morta carbonizzata : Incendio in appartamento a Milano, donna morta carbonizzata Una sigaretta lasciata accesa potrebbe essere la causa scatenante delle fiamme divampate nella notte. La vittima è una ultraottantenne ed è stata trovata carbonizzata dai vigili del fuoco Parole chiave: ...

Incendio in appartamento a Milano - Donna morta carbonizzata - : Una sigaretta lasciata accesa potrebbe essere la causa scatenante delle fiamme divampate nella notte. La vittima è una ultraottantenne ed è stata trovata carbonizzata dai vigili del fuoco

Milano - Donna muore carbonizzata nel suo appartamento in fiamme : Una donna ultraottantenne è morta carbonizzata all'interno del proprio appartamento in via Ernesto Rossi 10, a Milano. L'incendio è divampato poco dopo le 21 ma solo in tarda serata è stato scoperto ...

Roma - la Donna trovata carbonizzata è stata bruciata viva : Nessun segno di violenza sul corpo di Maria Cristina Olivi, la 49enne trovata carbonizzata nel parco delle Tre Fontane a Roma- E' quanto emerge dai primi risultati dell'autopsia effettuata oggi al policlinico Tor Vergata...

Roma - Tre Fontane. Trovata Donna carbonizzata : Roma, Tre Fontane. Trovata donna carbonizzata – Il cadavere carbonizzato di una donna è stato trovato questa mattina alle ore 7.25 nel parco delle Tre Fontane, in zona Eur a Roma, a via Ballardin angolo via Maroso. La donna è stata Trovata da un uomo che stava facendo jogging. L’uomo ha notato il corpo della donna che stava ancora bruciando. Si tratta evidentemente di un fatto accaduto poco tempo prima. Sul posto è giunta la polizia ...

