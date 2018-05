huffingtonpost

: 'Doneremo gli organi: mia figlia Rebecca avrebbe voluto così. Aiuterà a continuare a vivere chi ha bisogno' - HuffPostItalia : 'Doneremo gli organi: mia figlia Rebecca avrebbe voluto così. Aiuterà a continuare a vivere chi ha bisogno' - MarilenaAll : RT @HuffPostItalia: 'Doneremo gli organi: mia figlia Rebecca avrebbe voluto così. Aiuterà a continuare a vivere chi ha bisogno' https://t.c… - alcinx : RT @HuffPostItalia: 'Doneremo gli organi: mia figlia Rebecca avrebbe voluto così. Aiuterà a continuare a vivere chi ha bisogno' https://t.c… -

(Di giovedì 3 maggio 2018) "era una rugbista e ringrazia tutti i rugbisti, ora gioca nel campionato dei cieli, voi dovetequello terreno". Così, con un commovente addio su Facebook, Giuliano Braglia hadire addio alla, la giovanissima rugbista reggiana spentasi ieri all'ospedale Bufalini di Cesena. Poi, il ricordo, in un'intervista a cuore aperto rilasciata al Resto Del Carlino:«Non aveva ancora sei anni quando cominciò nel Minirugby di Reggio. Era una ragazza vivace, intelligente e con una forte predisposizione artistica».era arrivata domenica in ospedale, dopo uno contrasto di gioco nel quale aveva battuto violentemente la nuca sul campo. Ma per il padre Giuliano nessuno è responsabile per quel che è successo. Ne le giocatrici avversarie, né i medici che hanno curato la:«Non ci sono colpe particolari e ...