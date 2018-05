Disabilità e lavoro | cosa fa un ergonomo dell’inclusione

wired

(Di giovedì 3 maggio 2018) (Foto: Google) Si può parlare di tecnologia senza considerare l’ergonomia? L’ergonomia è la scienza che mette in relazione l’uomo con la macchina, una relazione che spesso si inserisce in un contesto che richiede maggiore efficacia ed efficienza, come quello organizzativo, e ha conseguenze fisiche e psicologiche sull’individuo. Per rispondere a questi bisogni, fra le nuove professioni in via di definizione vi è anche l’. Tra le sue funzioni vi è quella, ad esempio, di mappare le condizioni didei lavoratori in un’azienda al fine di proporre gli ausili adeguati che ne assistano le attività a livello sensoriale, motorio e cognitivo. Questo consentirebbe, anche in caso di sopraggiuntae grazie all’evolversi delle tecnologie, di continuare a svolgere le funzioni coerenti con il proprio background, senza costringere l’organizzazione a ...