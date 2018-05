Direzione Pd | voto unanime su relazione Martina | Con M5s capitolo chiuso

Perché dopo la Direzione Pd l'Italia va verso il voto anticipato : "Evidente che la direzione di oggi porta direttamente al voto anticipato". Lo dichiara Simone Valiante, ex deputato dem e componente della direzione nazionale. "La relazione di Maurizio Martina, onesta nella sua...

Resa dei conti nella Direzione Pd - si chiuderà con un voto | Martina : "Confronto con M5s è capitolo chiuso" : Il segretario uscente: "E' un bluff dire che in direzione sono favorevoli all'accordo". Franceschini: "Qualcosa di profondo non va"

Pd - verso la resa dei conti in Direzione. La sfida del voto sul mandato a Martina : ROMA - Il dialogo con i 5Stelle, il ruolo di Martina, il senso della sconfitta del 4 marzo e le conclusioni da trarre. Soprattutto sul versante della leadership del partito. Perché tutto gira intorno ...

Governo : Bonafede - al voto comunque vada Direzione Pd - scaduto tempo : 'Salvini mette un due picche in spiaggia, fa anche ridere se vogliamo prosegue Bonafede ma tutti i cittadini hanno chiesto un Governo di cambiamento e noi siamo stati l'unica forza politica a ...

Di Maio : “Senza accordo con il Pd si torna al voto”. Martina : passi avanti - decideremo in Direzione : «Abbiamo deciso di convocare la direzione nazionale del Pd il 3 maggio prossimo per decidere se e come accedere a questo confronto da comunità collettiva». Il segretario reggente del Pd,Maurizio Martina, dopo l’incontro di questa mattina con il presidente della Camera Roberto Fico, chiede tempo. Il Pd, spiega Martina, riconosce il «passo» di M5S d...