Direzione Pd vota all' unanimità la relazione di Martina

Pd : "Passi avanti con M5s - decidiamo in Direzione il 3 maggio" | Di Maio : "O intesa o si rivota" | Salvini : "Telenovela che non durerà molto - non chiudo a M5s" : Il segretario reggente del Partito democratico conferma l'apertura al M5s per la formazione del governo. "Riconosciamo passi in avanti importanti". Convocata per il 3 maggio la direzione del partito che deciderà il da farsi. Alle 13 l'incontro con M5S.

