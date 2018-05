Direzione Pd | sì unanime alla relazione di Martina | ' No governi con centrodestra e M5S

Pd - dalla Direzione sì unanime alla relazione Martina : "Con M5s capitolo chiuso - basta odi" : Quella che doveva essere una resa dei conti tra i Dem si è trasformato in un patto di fiducia tra Martina e Renzi. Le parole del segretario reggente sul no a centrodestra e M5s sono piaciute ai renziani. Unanimità sulla relazione del segretario

Pd - è tregua : no a governi con Lega-M5S Ok a linea Renzi - Martina resta a tempo Sì unanime in Direzione : la giornata : Scontro drammatico al Nazareno, ma il sì unanime alla relazione del reggente evita una nuova scissione. Martina rimane segretario pro tempore: tra due settimane ci sarà l’assemblea. L’ira della minoranza, Franceschini e Orlando: «Noi non ascoltati»

