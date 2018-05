Al via la Direzione Pd - si cerca una mediazione. Martina : "Con M5s capitolo chiuso" : Il reggente Martina : "Nel Partito Democratico non possono esistere liste di proscrizione da qualunque parte provengano. Dobbiamo smetterla di essere più feroci tra di noi che con i nostri avversari"

Un progetto di ricerca sui temporali in Direzione ISS : Questa sera, alle 20.30 utc (22.30 italiane) prenderà il via da Cape Canaveral la 14esima (CRS-14) missione di rifornimento della Stazione Spaziale Internazionale da parte della Spacex. Per la missione verranno utilizzati un vettore Falcon 9 versione Block4 e una capsula Dragon, tutti e due “ricondizionati” e al secondo lancio. Il Falcon 9, con i […]