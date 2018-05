Direzione Pd | sì alla relazione Martina | «Con M5S capitolo chiuso»

'Capitolo chiuso' - Martina alla Direzione del Pd - : Roma, 3 mag. , askanews, Quello di un confronto con il M5s è per il Pd 'un capitolo chiuso'. Lo ha detto il reggente Maurizio Martina alla direzione Dem. 'Oggi non si discute di questo perchè i fatti ...

Pd - contestatore fermato dalla Polizia. L’episodio prima della Direzione del partito al Nazareno : Tensione al Nazareno prima della direzione del Pd: un contestatore che aveva appesa al petto un targhetta con scritto ‘Mai col M5S‘ è stato fermato dalla Polizia. L’uomo, che si è definito militante del Pd, è stato poi portato via in auto per accertamenti. L'articolo Pd, contestatore fermato dalla Polizia. L’episodio prima della direzione del partito al Nazareno proviene da Il Fatto Quotidiano.

Apre la Direzione del Pd : i dem alla conta su Martina : La sfida dei «ribelli», Martina e i suoi (ma potrebbero non avere i numeri per prevalere) che hanno aperto al confronto con i 5 Stelle per valutare l’opzione di un governo, mentre Matteo Renzi dice «No», parte alle 15 alla direzione dei dem al Nazareno. «Credo che le distanze non siano così incolmabili. Nessuno mette in discussione il lavoro e il ...

Direzione Pd - le due anime alla conta : I Dem divisi nel giorno della resa dei conti. Intanto, al Colle, tra le ipotesi nelle mani del Capo dello Stato, l’incarico esecutivo a uno dei presidenti delle Camere

Pd - Renzi : 'No alla conta in Direzione' - Ma la minoranza insiste : L'ira di Franceschini :"Qualcosa di profondo non va" - "Quando in una comunità politica alla vigilia di una discussione seria che riguarda il partito e il Paese si arriva a questo, c'è qualcosa di ...

Pd - numeri in bilico in Direzione. Il documento dei cento renziani 'No alla conta' : ROMA - Niente 'conte interne' alla direzione di domani: lo 'stallo' politico è 'frutto dell'irresponsabilità' di M5s e centrodestra; sì al confronto ma niente fiducia 'a un governo guidato da Salvini ...

"Renzi è meno popolare di Martina e Gentiloni. Al Pd ora serve un congresso". Luigi Zanda si prepara alla Direzione Pd : "Penso che Martina abbia ragione, l'atteggiamento di Renzi fa molto male al Pd. Oggi i partiti personali sono di moda ma in tutto il mondo funzionano fino a quando il leader vince. Quando si perde in un referendum, alle regionali, alle amministrative, alle politiche, si dimezzano i consensi, i partiti personali perdono", dice l'ex capogruppo Pd al Senato Luigi Zanda, intervistato dal Corriere della Sera: "Quando ci si dimette bisogna abbandonare ...

Pd alla conta in Direzione : AREADEM FRANCESCHINI: 20 - In queste settimane il ministro dei Beni Culturali ha tenuto una posizione politica chiara, ribadita e alternativa rispetto al 'tocca a loro' di Matteo Renzi. Già subito ...

Meloni : “L’Italia è appesa alla Direzione del Pd - è vergognoso” : Giorgia Meloni parla da Trieste: "Gli italiani hanno detto chiaramente che il Pd lo vogliono a casa. FdI è pronta a scendere in piazza". Orfini: "Il Pd è un partito e si discute. Si chiama democrazia, e io ne sono orgoglioso".Continua a leggere

Fico : "Pd-M5s - dialogo avviato" Ora l'intesa è davvero possibileTutto appeso alla Direzione del 3/5 : Il presidente della Camera: "Finito il mio mandato, fatti passi in avanti". Di Maio chiede uno sforzo al Pd: "Sì al contratto". Martina: "Decideremo alla direzione del 3 maggio" Segui su affaritaliani.it

Di Maio : "Sì al contratto col Pd Silvio - basta minacce alla Lega"E i Dem in Direzione il 3 maggio : "Potevamo fare anche noi come la Lega gli interessi di parte, e continuare a dire che le cose andavano male ma io non vedo l'ora di mettermi al lavoro". Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, al termine del secondo giro di consultazioni con il presidente Fico. "Se si torna al voto io sono convinto che il Movimento 5 stelle ne uscira' rafforzato" Segui su affaritaliani.it

