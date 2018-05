Direzione Pd | Renzi “relazione Martina? Molto soddisfatto” Diretta live | Orlando “no a

Direzione Pd - i renziani : “No a un governo politico col centrodestra”. Ma tutti aprono a un’alleanza per le riforme : Un governo Pd-centrodestra? Mai “politico”, come ha rivendicato pure il segretario reggente (sconfessato da Renzi) Maurizio Martina nella sua relazione in Direzione. Ma sull’esecutivo istituzionale, già evocato dall’ex premier, c’è chi (in casa renziana) sembra pronto a trattare. “Un esecutivo con il centrodestra per fare le riforme che chiede Renzi? Se Mattarella decide di fare un governo per cambiare le ...

Direzione Pd - Fassino bacchetta i renziani : 'Serve rispetto - basta accuse di tradimento' - : Lo puoi fare un due modi: ci punto attraverso percorso di riforma istituzionale e legge elettorale a doppio turno , segnalo che questa via la stiamo perseguendo da decenni, o attraverso via politica, ...

Direzione Pd - Cuperlo contestato all’ingresso del Nazareno da un renziano : “No accordi. Te ne devi andare” : Scontro verbale tra un elettore del Pd e Gianni Cuperlo che stava entrando nella sede del Nazareno, a Roma, per la Direzione del partito. “Cuperlo a casa! Che cosa ne faccio di questa tessera da quando avete deciso che Di Maio ha chiuso il forno?”, gli ha urlato un uomo mostrando una tessera del Pd. A quel punto Cuperlo si è avvicinato e l’ha ascoltato. “Per che cosa vi abbiamo votato? Non sai quanto mi sono pentito. ...

Direzione Pd - Matteo Orfini : 'Si voterà entro le venti'. Maurizio Martina attacca Matteo Renzi : Al via la tesissima Direzione del Pd, che si dovrà esprimere sull'eventuale apertura al M5s. Il finale è già scritto: non passerà. Tanto che Maurizio Martina ha detto in Direzione che 'col M5s il ...

Direzione NAZIONALE PD : MEDIAZIONE RENZI-MARTINA/ Diretta live - alta tensione : Orfini - "Terminerà con un voto" : DIREZIONE NAZIONALE del Pd: Renzi contro le minoranze, Diretta live e ultime notizie. Unità attorno al segretario Martina o frattura e Congresso immediato? Tutti gli scenari(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 16:08:00 GMT)

Pd - Direzione : diretta – Verso la conta finale. I renziani : “Fiducia a Martina”. Area Orlando : “Solo se verrà fatta chiarezza” : A poche ore dall’inizio della direzione nazionale la situazione nel Pd resta quella di una spaccatura in due. Da una parte i renziani, dall’altra i non renziani. La riunione dell’organismo del Nazareno, fissata per decidere un eventuale dialogo con il M5s, è diventata in realtà un nuovo campo di battaglia, l’ennesimo, per decidere chi comanda nel partito, almeno nei prossimi mesi. E questo non potrà che avere delle ...

Pd - al via Direzione. Renziani assicurano : 'Martina non in discussione' : Riunione Areadem, irrinunciabile voto fiducia a Martina - E' irrinunciabile un voto che riaffermi la fiducia al segretario reggente Maurizio Martina, in vista di una fase politica delicata, con le ...

Direzione Pd - la pattuglia campana divisa su Renzi : De Luca non firma - il figlio Piero sì : La resa dei conti in casa democrat è arrivata. E i vari posticipi della Direzione sino ad oggi , alle 15 al Nazareno, non hanno fatto altro che invelenire gli animi invece che calmierarli. Con l'...

Direzione Pd - cresce il fronte anti-Renzi E lui attacca : no a pretesti per rompere : Tra i parlamentari vicino a Matteo Renzi l'unica certezza e' che ci sono i numeri per orientare le scelte della Direzione del Pd e, soprattutto, quelle dei gruppi parlamentari. Per il resto, a 24 ore dalla riunione del parlamentino dem, e' buio fitto... Segui su affaritaliani.it

Direzione PD - i renziani chiedono supporto con una raccolta firme : scoppiano le polemiche tra la minoranza : 15.10 - Piccola bufera nella tarda mattinata di oggi, legata a un sito internet nato a tempo di record e non legato direttamente al Partito Democratico. SenzaDiMe.it, registrato da un elettore del PD, tale Alberico De Luca, aveva elencato tutti i membri della Direzione del PD dividendoli in favorevoli o contrari alla trattativa con M5S, dedicando una parte anche a chi non si era ancora espresso pubblicamente in modo chiaro.È bastata però una ...