Direzione Pd | no a governi con Di Maio o Salvini Passa la linea Renzi | Martina

Tregua nel Pd - no a governi con Lega-M5S Passa la linea Renzi - Martina confermato Sì unanime in Direzione : la giornata : Scontro drammatico al Nazareno, ma il sì unanime alla relazione del reggente evita una nuova scissione. Martina rimane segretario pro tempore: tra due settimane ci sarà l’assemblea. L’ira della minoranza, Franceschini e Orlando: «Noi non ascoltati»

