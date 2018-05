Direzione Pd | Martina | con M5s capitolo chiuso Ora rischio urne Basta odio tra di noi

Direzione del Pd - intervento di Martina : Il Pd si riunisce e cerca un voto unanime su un documento che eviti la divisione tra il fronte renziano e quello governista. Cauto ottimismo del ministro Calenda: «Le distanze non sono poi così lontane»

Pd - diretta Direzione – Martina : “Chiuso col M5s. Impossibile governo col centrodestra. Chiedo fiducia fino all’assemblea” : Da una parte i renziani, dall’altra i non renziani. La riunione dell’organismo del Nazareno, fissata per decidere un eventuale dialogo con il M5s, è diventata in realtà un nuovo campo di battaglia, l’ennesimo, per decidere chi comanda nel partito, almeno nei prossimi mesi. E questo non potrà che avere delle conseguenze. La più stringente riguarda lo scenario raccontato oggi dal Corriere della Sera con un pezzo del Pd che ...

Pd - Direzione : diretta – Martina : “Confronto sia franco. Riflettere su sconfitta : non sono gli italiani a non capire - ma noi” : A poche ore dall’inizio della direzione nazionale la situazione nel Pd resta quella di una spaccatura in due. Da una parte i renziani, dall’altra i non renziani. La riunione dell’organismo del Nazareno, fissata per decidere un eventuale dialogo con il M5s, è diventata in realtà un nuovo campo di battaglia, l’ennesimo, per decidere chi comanda nel partito, almeno nei prossimi mesi. E questo non potrà che avere delle ...

Apre la Direzione del Pd : i dem alla conta su Martina : La sfida dei «ribelli», Martina e i suoi (ma potrebbero non avere i numeri per prevalere) che hanno aperto al confronto con i 5 Stelle per valutare l’opzione di un governo, mentre Matteo Renzi dice «No», parte alle 15 alla direzione dei dem al Nazareno. «Credo che le distanze non siano così incolmabili. Nessuno mette in discussione il lavoro e il ...