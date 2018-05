Direzione Pd | Martina | ' Con M5s capitolo chiuso No a governo centrodestra' Direzione

Direzione Pd - no a governi con Di Maio o Salvini. Passa la linea Renzi - Martina confermato a tempo La giornata in Direzione pd : live : E' questa la linea politica emersa al termine della direzione del Pd al Nazareno , dove con un drammatico lavoro di mediazione è stata , per il momento?, evitata una nuova scissione interna e con un ...

Maurizio Martina - la Direzione del Pd lo conferma reggente del partito : passa la linea di Matteo Renzi : Non esiste nessuna resa, si fa politica, si cerca di definire un quadro, di ascoltarci e l'ascolto di oggi possa consentire al Pd di trovare il suo percorso in questa fase - ha aggiunto - Lunedì ...

Direzione Pd vota all'unanimità la relazione di Martina : Roma, 3 mag. , askanews, La Direzione Pd si è conclusa con un voto unanime sulla relazione del segretario reggente Maurizio Martina. La riunione è durata circa 4 ore.

Direzione Pd - voto unanime su relazione Martina : "Con M5s capitolo chiuso" : Martina: ora c'è il rischio del voto anticipato. Alla Direzione il segretario dice basta alle liste di proscrizione: "Dobbiamo smetterla di essere più feroci tra di noi che con i nostri avversari". La minoranza: "Subito congresso, prepararsi al voto"

Tregua nel Pd - no a governi con Lega-M5S Passa la linea Renzi - Martina confermato Sì unanime in Direzione : la giornata : Scontro drammatico al Nazareno, ma il sì unanime alla relazione del reggente evita una nuova scissione. Martina rimane segretario pro tempore: tra due settimane ci sarà l’assemblea. L’ira della minoranza, Franceschini e Orlando: «Noi non ascoltati»

Direzione Pd - sì alla relazione Martina : «Con M5S capitolo chiuso» : Il segretario reggente chiede la fiducia «non di facciata» all’assemblea dem per «proseguire il mandato nella gestione di questa fase particolare e fino all'assemblea nazionale». Orlando: l’appello Martina «ultima chiamata per una vera unità». Franceschini;:dialogo con M5S chiuso, ora unità...

Direzione Pd - si cerca una mediazione. Martina : "Con M5s capitolo chiuso" : Minoranza: serve congresso subito, no a delegittimazione Martina "Credo che questa sia una giornata decisiva per la vita stessa della nostra comunità politica. Con questa franchezza avremmo dovuto ...

Direzione Pd - Renzi “relazione Martina? Molto soddisfatto”/ Diretta live - Orlando “no a pilota automatico” : Direzione Nazionale del Pd: Renzi contro le minoranze, Diretta live e ultime notizie. Unità attorno al segretario Martina o frattura e Congresso immediato? Tutti gli scenari(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 19:45:00 GMT)

Direzione Pd - prove di tregua. Martina 'No a governi con centrodestra e M5S. Basta odi feroci tra noi' : ROMA - Chiusura verso il M5s e il centrodestra, stop agli odi all'interno del Pd e un rischio non più velato di ritorno alle urne. L'intervento del segretario reggente Maurizio Martina ruota attorno a ...

Direzione Pd - Martina : con M5S capitolo chiuso. Basta odio - chiedo la fiducia : La Direzione Pd riunita al Nazareno si avvia verso una tregua dopo gli scontri dei giorni scorsi. Con M5s il «capitolo è chiuso», ha detto il segretario reggente Maurizio...

Direzione Pd - Martina chiede la fiducia. "Rischio voto - stop attacchi tra noi" : La riunione si chiuderà con un voto per confermare il reggente. Scintille Calenda-Fassina Di Maio contro tutti: "Al voto, no ammucchiate" Direzione Pd, i renziani: "Niente conte". Ma su un sito i nomi ...

Direzione PD in corso. Martina : "Con M5S capitolo chiuso. Ora c'è il rischio urne" : Ore 16:42 - Martina continua il suo intervento:"Continuiamo nostre battaglie per l'allargamento del REI contro la povertà, per il salario minimo legale contro il lavoro sottopagato, per la parità salariale di genere, per i diritti dei giovani lavoratori. Possiamo farcela se diamo risposte nuove a questi bisogni"Ore 16:22 - È in corso l'intervento di Maurizio Martina, che ha detto:"C'è bisogno di rifondare il PD con idee e risposte nuove. ...

'Capitolo chiuso' - Martina alla Direzione del Pd - : Roma, 3 mag. , askanews, Quello di un confronto con il M5s è per il Pd 'un capitolo chiuso'. Lo ha detto il reggente Maurizio Martina alla direzione Dem. 'Oggi non si discute di questo perchè i fatti ...

Resa dei conti nella Direzione Pd - Martina : "Con M5s capitolo chiuso - ora rischio urne" : Il segretario uscente: "E' un bluff dire che in direzione sono favorevoli all'accordo". Franceschini: "Qualcosa di profondo non va"