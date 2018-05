Direzione Pd | Martina | con M5S capitolo chiuso Basta odio | chiedo la fiducia

Direzione Pd - Martina chiede la fiducia. "Rischio voto - stop attacchi tra noi" : La riunione si chiuderà con un voto per confermare il reggente. Scintille Calenda-Fassina Di Maio contro tutti: "Al voto, no ammucchiate" Direzione Pd, i renziani: "Niente conte". Ma su un sito i nomi ...

Direzione PD in corso. Martina : "Con M5S capitolo chiuso. Ora c'è il rischio urne" : Ore 16:42 - Martina continua il suo intervento:"Continuiamo nostre battaglie per l'allargamento del REI contro la povertà, per il salario minimo legale contro il lavoro sottopagato, per la parità salariale di genere, per i diritti dei giovani lavoratori. Possiamo farcela se diamo risposte nuove a questi bisogni"Ore 16:22 - È in corso l'intervento di Maurizio Martina, che ha detto:"C'è bisogno di rifondare il PD con idee e risposte nuove. ...

'Capitolo chiuso' - Martina alla Direzione del Pd - : Roma, 3 mag. , askanews, Quello di un confronto con il M5s è per il Pd 'un capitolo chiuso'. Lo ha detto il reggente Maurizio Martina alla direzione Dem. 'Oggi non si discute di questo perchè i fatti ...

Resa dei conti nella Direzione Pd - Martina : "Con M5s capitolo chiuso - ora rischio urne" : Il segretario uscente: "E' un bluff dire che in direzione sono favorevoli all'accordo". Franceschini: "Qualcosa di profondo non va"

Direzione del Pd - intervento di Martina : Il Pd si riunisce e cerca un voto unanime su un documento che eviti la divisione tra il fronte renziano e quello governista. Cauto ottimismo del ministro Calenda: «Le distanze non sono poi così lontane»

Direzione Pd - Martina : con M5s capitolo chiuso. Ora rischio urne. Basta odio tra di noi : Di due cose Martina si dice sicuro: il confronto con M5s è capitolo chiuso , "era una sfida politica, non una rinuncia", e mai soci Salvini, Meloni e Berlusconi Ora, dice Martina, occorre supportare ...

Al via la Direzione Pd - si cerca una mediazione. Martina : "Con M5s capitolo chiuso" : Il reggente Martina: "Nel Partito Democratico non possono esistere liste di proscrizione da qualunque parte provengano. Dobbiamo smetterla di essere più feroci tra di noi che con i nostri avversari"

Pd - diretta Direzione – Martina : “Chiuso col M5s. Impossibile governo col centrodestra. Chiedo fiducia fino all’assemblea” : Da una parte i renziani, dall’altra i non renziani. La riunione dell’organismo del Nazareno, fissata per decidere un eventuale dialogo con il M5s, è diventata in realtà un nuovo campo di battaglia, l’ennesimo, per decidere chi comanda nel partito, almeno nei prossimi mesi. E questo non potrà che avere delle conseguenze. La più stringente riguarda lo scenario raccontato oggi dal Corriere della Sera con un pezzo del Pd che ...

Direzione Pd - Matteo Orfini : 'Si voterà entro le venti'. Maurizio Martina attacca Matteo Renzi : Al via la tesissima Direzione del Pd, che si dovrà esprimere sull'eventuale apertura al M5s. Il finale è già scritto: non passerà. Tanto che Maurizio Martina ha detto in Direzione che 'col M5s il ...

Resa dei conti nella Direzione Pd - si chiuderà con un voto | Martina : "Confronto con M5s è capitolo chiuso" : Il segretario uscente: "E' un bluff dire che in direzione sono favorevoli all'accordo". Franceschini: "Qualcosa di profondo non va"

Resa dei conti nella Direzione Pd - si chiuderà con un voto | Martina : “Confronto con M5s è capitolo chiuso” : Resa dei conti nella direzione Pd, si chiuderà con un voto | Martina: “Confronto con M5s è capitolo chiuso” Il segretario uscente: “E’ un bluff dire che in direzione sono favorevoli all’accordo”. Franceschini: “Qualcosa di profondo non va” continua a leggere

Pd - Direzione : diretta – Martina : “Confronto sia franco. Riflettere su sconfitta : non sono gli italiani a non capire - ma noi” : A poche ore dall’inizio della direzione nazionale la situazione nel Pd resta quella di una spaccatura in due. Da una parte i renziani, dall’altra i non renziani. La riunione dell’organismo del Nazareno, fissata per decidere un eventuale dialogo con il M5s, è diventata in realtà un nuovo campo di battaglia, l’ennesimo, per decidere chi comanda nel partito, almeno nei prossimi mesi. E questo non potrà che avere delle ...

Pd - Direzione : diretta – Martina : “Confronto sia franco. Riflettere su sconfitta : non sono gli italiani a non capire - ma noi” : A poche ore dall’inizio della direzione nazionale la situazione nel Pd resta quella di una spaccatura in due. Da una parte i renziani, dall’altra i non renziani. La riunione dell’organismo del Nazareno, fissata per decidere un eventuale dialogo con il M5s, è diventata in realtà un nuovo campo di battaglia, l’ennesimo, per decidere chi comanda nel partito, almeno nei prossimi mesi. E questo non potrà che avere delle ...

Direzione NAZIONALE PD : MEDIAZIONE RENZI-MARTINA/ Diretta live - alta tensione : Orfini - "Terminerà con un voto" : DIREZIONE NAZIONALE del Pd: Renzi contro le minoranze, Diretta live e ultime notizie. Unità attorno al segretario Martina o frattura e Congresso immediato? Tutti gli scenari(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 16:08:00 GMT)