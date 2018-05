Direzione Pd | Martina | con M5S capitolo chiuso Basta odio | chiedo la fiducia

Direzione PD - approvata all'unanimità la relazione di Maurizio Martina : 20.00 - La Direzione del Partito Democratico si è chiusa senza ritardi con l'approvazione all'unanimità della relazione del segretario reggente Maurizio Martina, come chiesto in apertura di questo incontro. Tutti d'accordo, anche i fedelissimi di Matteo Renzi, a concedere al segretario reggente pieni poteri al suo mandato fino alla prossima Assemblea del partito.La Direzione Nazionale del Partito Democratico ha approvato all'unanimità la ...

Pd - è tregua : no a governi con Lega-M5S Ok a linea Renzi - Martina resta a tempo Sì unanime in Direzione : la giornata : Scontro drammatico al Nazareno, ma il sì unanime alla relazione del reggente evita una nuova scissione. Martina rimane segretario pro tempore: tra due settimane ci sarà l’assemblea. L’ira della minoranza, Franceschini e Orlando: «Noi non ascoltati»

Pd - è tregua : no a governi con Lega-M5S Ok a linea Renzi - Martina resta a tempo Sì unanime in Direzione : la giornata|Live : Scontro drammatico al Nazareno, ma il sì unanime alla relazione del reggente evita una nuova scissione. Martina rimane segretario pro tempore: tra due settimane ci sarà l’assemblea. L’ira della minoranza, Franceschini e Orlando: «Noi non ascoltati»

Direzione Pd - no a governi con Di Maio o Salvini. Passa la linea Renzi - Martina confermato a tempo La giornata in Direzione pd : live : E' questa la linea politica emersa al termine della direzione del Pd al Nazareno , dove con un drammatico lavoro di mediazione è stata , per il momento?, evitata una nuova scissione interna e con un ...

Direzione Pd - voto unanime su relazione Martina : "Con M5s capitolo chiuso" : Martina: ora c'è il rischio del voto anticipato. Alla Direzione il segretario dice basta alle liste di proscrizione: "Dobbiamo smetterla di essere più feroci tra di noi che con i nostri avversari". La minoranza: "Subito congresso, prepararsi al voto"

Tregua nel Pd - no a governi con Lega-M5S Passa la linea Renzi - Martina confermato Sì unanime in Direzione : la giornata : Scontro drammatico al Nazareno, ma il sì unanime alla relazione del reggente evita una nuova scissione. Martina rimane segretario pro tempore: tra due settimane ci sarà l’assemblea. L’ira della minoranza, Franceschini e Orlando: «Noi non ascoltati»

Direzione Pd - sì alla relazione Martina : «Con M5S capitolo chiuso» : Il segretario reggente chiede la fiducia «non di facciata» all’assemblea dem per «proseguire il mandato nella gestione di questa fase particolare e fino all'assemblea nazionale». Orlando: l’appello Martina «ultima chiamata per una vera unità». Franceschini;:dialogo con M5S chiuso, ora unità...

