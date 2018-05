Direzione Pd | le due anime alla conta

Pd diviso in due : il braccio di ferro in Direzione per decidere chi comanda. E il governo esce di nuovo dall’agenda (forse) : L’ha già detto Franceschini e al Quirinale lo hanno già capito da domenica sera: la direzione nazionale del Pd in programma oggi è stata fissata per decidere un eventuale dialogo con i Cinquestelle e invece parlerà di nuovo della convivenza dentro al partito. Non c’è più sul tavolo il mandato a Maurizio Martina per parlare con Luigi Di Maio. C’è, invece, la stessa investitura del vicesegretario da reggente che duri fino almeno ...