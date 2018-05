Direzione Pd | i renziani | “No a un governo politico col centrodestra” Ma tutti aprono a

Direzione Pd - Fassino bacchetta i renziani : 'Serve rispetto - basta accuse di tradimento' - : Lo puoi fare un due modi: ci punto attraverso percorso di riforma istituzionale e legge elettorale a doppio turno , segnalo che questa via la stiamo perseguendo da decenni, o attraverso via politica, ...

Pd - Direzione : diretta – Verso la conta finale. I renziani : “Fiducia a Martina”. Area Orlando : “Solo se verrà fatta chiarezza” : A poche ore dall’inizio della direzione nazionale la situazione nel Pd resta quella di una spaccatura in due. Da una parte i renziani, dall’altra i non renziani. La riunione dell’organismo del Nazareno, fissata per decidere un eventuale dialogo con il M5s, è diventata in realtà un nuovo campo di battaglia, l’ennesimo, per decidere chi comanda nel partito, almeno nei prossimi mesi. E questo non potrà che avere delle ...

Pd - al via Direzione. Renziani assicurano : 'Martina non in discussione' : Riunione Areadem, irrinunciabile voto fiducia a Martina - E' irrinunciabile un voto che riaffermi la fiducia al segretario reggente Maurizio Martina, in vista di una fase politica delicata, con le ...

Direzione PD - i renziani chiedono supporto con una raccolta firme : scoppiano le polemiche tra la minoranza : 15.10 - Piccola bufera nella tarda mattinata di oggi, legata a un sito internet nato a tempo di record e non legato direttamente al Partito Democratico. SenzaDiMe.it, registrato da un elettore del PD, tale Alberico De Luca, aveva elencato tutti i membri della Direzione del PD dividendoli in favorevoli o contrari alla trattativa con M5S, dedicando una parte anche a chi non si era ancora espresso pubblicamente in modo chiaro.È bastata però una ...

Il Pd sull'orlo dell'implosione I renziani : "Abbiamo i numeri" La vigilia di fuoco della Direzione : Tra i parlamentari vicino a Matteo Renzi l'unica certezza e' che ci sono i numeri per orientare le scelte della Direzione del Pd e, soprattutto, quelle dei gruppi parlamentari. Per il resto, a 24 ore dalla riunione del parlamentino dem, e' buio fitto... Segui su affaritaliani.it

PD - Direzione : BUFERA SU SENZADIME.IT E DOCUMENTO RENZIANI/ Martina fa oscurare il sito : Pd, caos in vista della DIREZIONE: BUFERA su SENZADIME.IT. Online nomi e cognomi di favorevoli e contrari all'accordo con il M5s per la formazione del Governo(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 17:01:00 GMT)

Direzione Pd - i renziani rischiano : «No alle conte». Online i nomi dei favorevoli a governo con M5S : è scontro : Caos nel Pd alla vigilia della Direzione che avrebbe dovuto decidere la linea del partito sull'ipotesi di un accordo di programma con M5S. Il rischio che i numeri possano rovesciarsi contro di...