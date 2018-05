ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Direzione Pd, dieci persone al flash mob “Mai con il M5s”: “Flop? Siamo persone che lavorano, rappresentiamo la base”… - MaraRaqu : RT @fattoquotidiano: Direzione Pd, dieci persone al flash mob “Mai con il M5s”: “Flop? Siamo persone che lavorano, rappresentiamo la base”… - Cascavel47 : Direzione Pd, dieci persone al flash mob “Mai con il M5s”: “Flop? Siamo persone che lavorano, rappresentiamo la bas… - fattoquotidiano : Direzione Pd, dieci persone al flash mob “Mai con il M5s”: “Flop? Siamo persone che lavorano, rappresentiamo la bas… -

(Di giovedì 3 maggio 2018) Soltanto una decina disi è presentata al Nazareno per ilmob “Mai con M5s”, con tanto di logo in giacca. Un flop, considerato lo scarso numero di partecipanti, che uno dei presenti ha così giustificato: “Noigente che lavora, ma rappresentiamo la base”. Chi era presente, però, non si è fatto troppi scrupoli a benedire un possibile governo istituzionale con il centrodestra: “Per il bene del Paese”, c’è chi ha rivendicato L'articoloPd,almob “Mai con il M5s”: “Flop?che lavorano, rappresentiamo la base” proviene da Il Fatto Quotidiano.