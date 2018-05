Direzione Pd | Cerno | “Entusiasmo di Fico? Sorprendente | il possibile accordo col M5s una

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 maggio 2018) “Non c’è mai stata un’apertura del Pd al M5S. La primadel Pd aveva già chiuso. Martina ha detto che questo dialogo non esiste. Ci ha sorpreso l’entusiasmo di, è stata anche un po’ una bolla. Ladel Pd ha detto no la prima vola e no la seconda. L’ipotesi di trattare con Di Maio non c’è mai stata. Renzi si è dimesso, io ritengo che poteva evitare le dimissioni, dubito che voglia ricandidarsi. Gentiloni? Ha grandi capacità e se vorrà impegnarsi nessuno avrà da dire sulla sua figura nessuno avrà da dire nulla”: così il senatore del Pd Tommasoa margine delladel partito. L'articoloPd,: “Entusiasmo di, ilcol M5s una bolla” proviene da Il Fatto Quotidiano.