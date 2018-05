Direzione Nazionale Pd | Renzi contro Martina Diretta | spaccatura su M5S e scissione

Governo - Di Maio : “Rispetto per Direzione Nazionale ma il dialogo con il Pd è finito” : “Ho rispetto per il momento del Pd, per la direzione nazionale di domani, ma a questo punto per noi finisce qui“. Dopo aver chiuso il “forno” della Lega, Luigi Di Maio considera concluso ogni dialogo anche con il Partito democratico. A 72 ore dall’intervista a Fabio Fazio con cui Matteo Renzi aveva “bruciato” la direzione del suo partito, rilanciando il suo parere contrario al dialogo con il Movimento 5 ...

Pd - documento dei renziani : niente conte nella Direzione Nazionale : Il testo spiega che deputati e senatori «non voteranno la fiducia a un governo guidato da Salvini o Di Maio». Polemiche per il sito che mappa le posizioni in Direzione. «Lista di proscrizione, va chiuso»

Documento dei renziani : niente conte nella Direzione Nazionale del Pd - bisogna riflettere : “Crediamo dannoso fare conte interne nella prossima Direzione Nazionale. È più utile riflettere insieme sulla visione che ci attende per le prossime sfide e sulle idee guida del futuro del centrosinistra in Italia”. Così recita un Documento promosso da circa 120 parlamentari renziani, tra cui il capogruppo in Senato Andrea Marcucci e quello della C...

Renzi - caos Pd verso la Direzione Nazionale/ Franceschini e Gentiloni contro renziani : chi ha la maggioranza? : Renzi, caos Pd verso la Direzione Nazionale di domani: Franceschini e Orlando chiedono a Martina e Gentiloni di dare la spallata ai Renziani. Chi ha la maggioranza? Il nodo 4 dicembre..(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 12:25:00 GMT)

Il 3 maggio la Direzione Nazionale del Partito Democratico decide sull'accordo con i 5 stelle : Il segretario reggente del Partito Democratico Maurizio Martina, in accordo con il presidente del PD Matteo Orfini, ha convocato la direzione nazionale del Partito Democratico giovedì 3...

Maurizio Martina ha detto che il PD potrebbe convocare la Direzione Nazionale per discutere un eventuale accordo con il M5S : Dopo aver partecipato alle consultazioni con il presidente della Camera Roberto Fico, il segretario reggente del PD Maurizio Martina ha detto che solo con «la fine definitiva di qualsiasi tentativo di un accordo tra Cinque Stelle, Lega e centrodestra», e The post Maurizio Martina ha detto che il PD potrebbe convocare la direzione nazionale per discutere un eventuale accordo con il M5S appeared first on Il Post.

Il Pd genovese dopo la Direzione Nazionale : 'Giusto stare all'opposizione'. Gli orlandiani : 'Ora serve discontinuità' : Il segretario del Pd Alberto Pandolfo ammette di non aver sentito in streaming tutta la direzione nazionale di oggi. Dal giorno successivo alla sconfitta il segretario del Pd si divide tra il ruolo ...

Pd - Renzi «buca» la Direzione nazionale : Il dibattito non sarà trasmesso il streaming, segnale dell'estrema delicatezza del momento. Il segretario uscente Matteo Renzi non parteciperà alla direzione. Al suo posto ci saranno il presidente ...

Supervertice dello stato maggiore M5s. Con Di Maio anche Casaleggio : no a governi di unità nazionale - pressing sulla Direzione Pd : Luigi Di Maio riunisce il suo nuovo gruppo parlamentare. Oltre trecento eletti, più di due terzi si affacceranno per la prima volta nel Palazzo. È l'ennesimo discorso della vittoria, che riceve una standing ovation prontamente rilanciata da tutti i profili social del Movimento 5 stelle. Chiede fiducia ("Fidatevi di me"), rivendicando per sé tutte le decisioni strategiche, a partire dalla nomina dei capigruppo Giulia Grillo e ...

Elezioni - Chiamparino apre ai 5 stelle. Renzi lo sfida : ‘Venga a dirlo in Direzione’. Serracchiani lascia la segreteria nazionale : Le grandi manovre sono cominciate. Nel giorno in cui Carlo Calenda annuncia di volersi iscrivere al partito per “lavorare” e “risollevare quello che c’è” e le sue parole raccolgono gli applausi dei maggiorenti Renziani, Sergio Chiamparino dà voce a chi nel Pd contesta la decisione di Matteo Renzi di restare segretario fino a dopo la formazione del governo. E apre alla possibilità categoricamente esclusa dal leader ...