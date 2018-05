Direzione del Pd | intervento di Martina

Al via la Direzione del Pd - la riunione si chiuderà con un voto : Roma, 3 mag. , askanews, E' iniziata la direzione del Pd al Nazareno. 'La discussione si chiuderà realisticamente con un voto', ha spiegato il presidente Matteo Orfini. La discussione dovrebbe ...

Direzione Pd - Cuperlo contestato all’ingresso del Nazareno da un renziano : “No accordi. Te ne devi andare” : Scontro verbale tra un elettore del Pd e Gianni Cuperlo che stava entrando nella sede del Nazareno, a Roma, per la Direzione del partito. “Cuperlo a casa! Che cosa ne faccio di questa tessera da quando avete deciso che Di Maio ha chiuso il forno?”, gli ha urlato un uomo mostrando una tessera del Pd. A quel punto Cuperlo si è avvicinato e l’ha ascoltato. “Per che cosa vi abbiamo votato? Non sai quanto mi sono pentito. ...

A Roma la Direzione Nazionale del Pd : ... dopo le 15, la Direzione Nazionale del Pd, trasmessa anche in diretta streaming attraverso il sito del Partito Democratico e i suoi canali social. In origine, all'ordine del giorno, c'era la ...

È cominciata la Direzione nazionale del Partito Democratico : È cominciata a Roma la direzione nazionale del PD, l’organo di indirizzo politico in cui si decidono gli orientamenti del Partito. Gli argomenti principali che saranno discussi sono l’opportunità o meno di trattare con il Movimento 5 Stelle e il The post È cominciata la direzione nazionale del Partito Democratico appeared first on Il Post.

Al via la Direzione PD - è ressa tra militanti fuori la sede del Nazareno : A pochi minuti dall'inizio della Direzione del Pd, davanti alla sede di Largo del Nazareno si è già fornata l'ormai consueta ressa che fa da cornice agli appuntamenti più delicati in casa Dem. Accanto ai numerosi cronisti, infatti, l'area antistante alla sede del partito è "presidiata" da una parte dai militanti che si oppongono, con tanto di adesivi, all'ipotesi di un accordo con M5s, e dall'altra da altrettanti ...

Direzione del Pd - al via la resa dei conti : Il Partito democratico si riunisce: all’ordine del giorno le manovre per il governo, ma soprattutto il rinnovo o meno del segretario reggente

Direzione del Pd al via la resa dei conti : Il Partito democratico si riunisce: all’ordine del giorno le manovre per il governo, ma soprattutto il rinnovo o meno del segretario reggente

Apre la Direzione del Pd : i dem alla conta su Martina : La sfida dei «ribelli», Martina e i suoi (ma potrebbero non avere i numeri per prevalere) che hanno aperto al confronto con i 5 Stelle per valutare l’opzione di un governo, mentre Matteo Renzi dice «No», parte alle 15 alla direzione dei dem al Nazareno. «Credo che le distanze non siano così incolmabili. Nessuno mette in discussione il lavoro e il ...

Conta o non conta? Le scelte possibili della Direzione Pd - spiegate : Evitare conte per difendere l'unità del Partito Democratico: Matteo Renzi lancia la proposta a quelli che chiama gli "amici del Pd", ovvero coloro che hanno a cuore il partito. Perchè dalla direzione di oggi dipende la sopravvivenza del soggetto politico inventato da Veltroni, almeno nella forma conosciuta oggi. Da una parte i renziani, dall'altra i non. I primi a presentare, con il ...

Pd - verso la resa dei conti in Direzione. La sfida del voto sul mandato a Martina : ROMA - Il dialogo con i 5Stelle, il ruolo di Martina, il senso della sconfitta del 4 marzo e le conclusioni da trarre. Soprattutto sul versante della leadership del partito. Perché tutto gira intorno ...

Nuovo governo - oggi resa dei conti nella Direzione del Pd - : Riunione convocata per le 15. Doveva decidere se aprire un tavolo con il M5s, ma è diventa una discussione tutta interna. Alla vigilia il "no" di Renzi alla conta e alla fiducia a governi a guida ...

Il Pd si divide sui numeri in vista della Direzione. Renzi : “Non usino pretesti per rompere” : «Crediamo dannoso fare conte interne nella prossima direzione. È più utile riflettere insieme sulla visione che ci attende per le prossime sfide e sulle idee guida del futuro del centrosinistra in Italia». Così recita un documento promosso da circa 120 parlamentari Renziani, tra cui il capogruppo in Senato Andrea Marcucci e quello della Camera Graz...

Il Pd diviso sui numeri in vista della Direzione. Renzi : «Non usino pretesti per rompere» : Il testo spiega che deputati e senatori «Non voteranno la fiducia a un governo guidato da Salvini o Di Maio». Polemiche per il sito che mappa le posizioni in direzione. «Lista di proscrizione, va chiuso»

Il Pd sull'orlo dell'implosione I renziani : "Abbiamo i numeri" La vigilia di fuoco della Direzione : Tra i parlamentari vicino a Matteo Renzi l'unica certezza e' che ci sono i numeri per orientare le scelte della Direzione del Pd e, soprattutto, quelle dei gruppi parlamentari. Per il resto, a 24 ore dalla riunione del parlamentino dem, e' buio fitto... Segui su affaritaliani.it