Direzione del Pd al via la resa dei conti

Apre la Direzione del Pd : i dem alla conta su Martina : La sfida dei «ribelli», Martina e i suoi (ma potrebbero non avere i numeri per prevalere) che hanno aperto al confronto con i 5 Stelle per valutare l’opzione di un governo, mentre Matteo Renzi dice «No», parte alle 15 alla direzione dei dem al Nazareno. «Credo che le distanze non siano così incolmabili. Nessuno mette in discussione il lavoro e il ...

Conta o non conta? Le scelte possibili della Direzione Pd - spiegate : Evitare conte per difendere l'unità del Partito Democratico: Matteo Renzi lancia la proposta a quelli che chiama gli "amici del Pd", ovvero coloro che hanno a cuore il partito. Perchè dalla direzione di oggi dipende la sopravvivenza del soggetto politico inventato da Veltroni, almeno nella forma conosciuta oggi. Da una parte i renziani, dall'altra i non. I primi a presentare, con il ...

Pd - verso la resa dei conti in Direzione. La sfida del voto sul mandato a Martina : ROMA - Il dialogo con i 5Stelle, il ruolo di Martina, il senso della sconfitta del 4 marzo e le conclusioni da trarre. Soprattutto sul versante della leadership del partito. Perché tutto gira intorno ...

Nuovo governo - oggi resa dei conti nella Direzione del Pd - : Riunione convocata per le 15. Doveva decidere se aprire un tavolo con il M5s, ma è diventa una discussione tutta interna. Alla vigilia il "no" di Renzi alla conta e alla fiducia a governi a guida ...

Il Pd si divide sui numeri in vista della Direzione. Renzi : “Non usino pretesti per rompere” : «Crediamo dannoso fare conte interne nella prossima direzione. È più utile riflettere insieme sulla visione che ci attende per le prossime sfide e sulle idee guida del futuro del centrosinistra in Italia». Così recita un documento promosso da circa 120 parlamentari Renziani, tra cui il capogruppo in Senato Andrea Marcucci e quello della Camera Graz...

Il Pd diviso sui numeri in vista della Direzione. Renzi : «Non usino pretesti per rompere» : Il testo spiega che deputati e senatori «Non voteranno la fiducia a un governo guidato da Salvini o Di Maio». Polemiche per il sito che mappa le posizioni in direzione. «Lista di proscrizione, va chiuso»

Il Pd sull'orlo dell'implosione I renziani : "Abbiamo i numeri" La vigilia di fuoco della Direzione : Tra i parlamentari vicino a Matteo Renzi l'unica certezza e' che ci sono i numeri per orientare le scelte della Direzione del Pd e, soprattutto, quelle dei gruppi parlamentari. Per il resto, a 24 ore dalla riunione del parlamentino dem, e' buio fitto... Segui su affaritaliani.it

Pd : Pizzetti - documento delegittima Direzione e lacera partito : Roma, 2 mag. (AdnKronos) – “L’unità del Pd è un bene prezioso da curare giorno dopo giorno. Non contribuisce a questa cura il documento firmato da mie colleghi parlamentari alla vigilia della Direzione”. Lo dichiara Luciano Pizzetti del Pd. “Se si compiono atti politici di tale portata che oltretutto delegittimano la Direzione sostituendosi ad essa, non si cuce ma si lacera. Il tema non è votare Salvini o Di Maio ...

Pd - caos in vista della Direzione : bufera su senzadime.it/ Accordo con M5s : online nomi dei favorevoli : Pd, caos in vista della Direzione: bufera su senzadime.it. online nomi e cognomi di favorevoli e contrari all'Accordo con il M5s per la formazione del Governo(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 15:32:00 GMT)

Documento dei renziani : niente conte nella Direzione Nazionale del Pd - bisogna riflettere : “Crediamo dannoso fare conte interne nella prossima Direzione Nazionale. È più utile riflettere insieme sulla visione che ci attende per le prossime sfide e sulle idee guida del futuro del centrosinistra in Italia”. Così recita un Documento promosso da circa 120 parlamentari renziani, tra cui il capogruppo in Senato Andrea Marcucci e quello della C...

Nel Pd tutti contro tutti in vista della Direzione. Martina attacca : Nella direzione del partito la resa dei conti. Martina attacca l'ex segretario: 'in questo modo non si può guidare il partito. Serve un lavoro di squadra e marciare uniti' escludendo però le ...

Pd - ecco i numeri in vista della Direzione : Ormai è guerra aperta tra Maurizio Martina e Matteo Renzi. L"ex segretario del Pd, con la sua intervista rilasciata a Fabio Fazio, ha di fatto "sconfessato" l"apertura al dialogo con i Cinque Stelle, avanzata dal reggente del partito."Ritengo ciò che è accaduto in queste ore grave, nel metodo e nel merito. Così un Partito rischia solo l'estinzione e un distacco sempre più marcato con i cittadini e la società; si smarrisce l'impegno per il ...