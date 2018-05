Di Maio-Salvini è scontro Accuse durissime del leader M5s per il mancato accordo

Salvini e Di Maio - sale la tensione Il leghista ora minaccia querela Illazioni su soldi e ricatti alla Lega : Salvini tuttavia non chiude al dialogo, e in questo dimostra una vera pazienza democristiana, superiore a quella di un Luigi Di Maio ormai in cristi isterica, che vede complotti e macchinazione ovunque Segui su affaritaliani.it

DIETRO LE QUINTE/ La trappola 'istituzionale' per far fuori Di Maio e Salvini : Si prepara un governo istituzionale in cui Di Maio e Salvini potrebbero venire fatti accomodare col miraggio di cambiare la legge elettorale.

DIETRO LE QUINTE/ La trappola "istituzionale" per far fuori Di Maio e Salvini : Si prepara un governo istituzionale in cui Di Maio e Salvini potrebbero venire fatti accomodare col miraggio di cambiare la legge elettorale. Una trappola. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 06:00:00 GMT)SCENARIO/ Legge elettorale, premier e governo: le condizioni del Colle, int. a F. BechisDIETRO LE QUINTE/ Niente voto: il governo-ponte di Mattarella spiazza Renzi e Di Maio, di M. Maldo

LIVE direzione PD governo Renzi Martina M5S Di Maio Salvini Lega Mattarella : Giovedì scorso il Presidente della Camera Roberto Fico aveva riferito al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il risultato delle sue consultazioni, sottolineando come un dialogo tra il Movimento 5 Stelle ed il Partito Democratico si fosse aperto. A distanza di una settimana da quelle parole, Di Maio ha chiuso il 'forno' PD, arrendendosi di fronte alle nette chiusure di Matteo Renzi. Quest'oggi andrà in scena la direzione che avrebbe ...

Di Maio all'attacco per uscire dall'angolo. Salvini incassa e non chiude la porta : Luigi Di Maio all'attacco. Il capo politico M5s cerca di riemergere dal vicolo cieco in cui di fatto si trova, contrattaccando Lega e Pd. Prima prende di mira Matteo Salvini che "ha cambiato idea per prendersi le poltrone". E quindi, sostiene, "non resta che tornare subito al voto. Noi non abbiamo alcun problema nel farlo perché ci sostengono i cittadini con le piccole donazioni. Altri invece - e qui ...

Tra Salvini e Di Maio è sempre più scontro : Il leghista vuole l'incarico - leader M5s il voto : Il leader della Lega, da Genova per l'Euroflora, non nasconde tutte le difficoltà. "Almeno facciamo partire le commissioni parlamentari". Ma Di Maio, con in tweet, respinge il nuovo tentativo di sedersi a un tavolo e rilancia le elezioni anticipate.

Di Maio : 'Salvini non vuole il voto per i guai finanziari della Lega' Video : Sono passati due mesi dalle ultime elezioni politiche, ma, ancora non c'è l'ombra di un Esecutivo. Ci sono stati diversi giri di consultazioni, tanti veti e nessun accordo.Naufragata anche l'ipotesi di un #Governo M5S-PD, nelle ultime ore, la Lega ha tentato di riaprire il dialogo con #Luigi Di Maio, ma il pentastellato ribadisce che il no a Silvio Berlusconi non è negoziabile. E poi, duro, rilancia su Twitter, che con Berlusconi e il ...

'Ha provato a sodomizzare Salvini ma è un pistolino'. Vittorio Feltri epocale : così riduce in polvere Di Maio : In questo periodo dover scrivere di politica e raccontare ciò che accade nel Palazzo è allettante come buttarsi dal terzo piano. Abbiamo votato due mesi fa e ancora non sappiamo di che morte morire. I partiti litigano e ovviamente non ...

Di Maio : "Salvini si è piegato per soldi e poltrone". La replica : "Ti querelo" : Va avanti a colpi di tweet e di post su Facebook il dibattito politico italiano. Stavolta a farsi serntire è il leader del Movimento 5 Stelle. 'Non è possibile nessun governo del cambiamento con ...

Salvini chiede pre-incarico. Colle pronto a nuovo giro. Di Maio - ora al voto. Prosegue lo scontro con la Lega : Resta in stallo la trattativa sulla formazione del governo a due mesi dal voto . Il Pd si prepara alla direzione mentre continuano i botta e risposta tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio . Il leader ...

Di Maio-Salvini ai materassi : accuse durissime del leader M5s per il mancato accordo : 'Noi non abbiamo alcun problema a tornare al voto, ma altri si oppongono perché tra prestiti e fidejussioni magari hanno qualche problemino coi soldi' - alludendo agli aiuti finanziari di Berlusconi ...

Matteo Salvini contro Luigi Di Maio : 'Chi parla di soldi alla Lega sarà querelato' : 'Le mie sono scelte politiche dettate unicamente dalla coerenza, dalla lealtà e dal rispetto del voto degli italiani. Chiunque parli di soldi, prestiti, fideiussioni, regali e ricatti inesistenti a me ...

Di Maio contro Salvini 'Dice no alle elezioni per i guai finanziari'. Leghista 'Basta insulti - pronto a tavolo' : ROMA - Il clima tra 5Stelle e Lega si fa tesissimo. A lanciare l'attacco nei confronti di Matteo Salvini è il leader del Movimento, Luigi Di Maio. Prima su Twitter scrive: 'Non è possibile nessun ...

In crisi liason Salvini-Di Maio. Scontro su governo e poltrone : Roma, 2 mag. , askanews, Sembrano lontani i tempi delle effusioni politiche tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Complice anche il pessimo risultato nelle elezioni in Friuli Venezia Giulia, il capo ...