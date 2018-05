Di Maio | Renzi | Berlusconi e Salvini ci hanno sabotato

LIVE direzione PD governo Renzi Martina M5S Di Maio Salvini Lega Mattarella : Giovedì scorso il Presidente della Camera Roberto Fico aveva riferito al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il risultato delle sue consultazioni, sottolineando come un dialogo tra il Movimento 5 Stelle ed il Partito Democratico si fosse aperto. A distanza di una settimana da quelle parole, Di Maio ha chiuso il 'forno' PD, arrendendosi di fronte alle nette chiusure di Matteo Renzi. Quest'oggi andrà in scena la direzione che avrebbe ...

Pd - retroscena devastante : Matteo Renzi - Marco Minniti mediatore con Luigi Di Maio - le 'false informazioni' al Colle : Ormai la guerra è iniziata. 'Volevano farmi fuori consegnando il partito a M5S , non ci sono riusciti'. Matteo Renzi ha dichiarato guerra al Pd prima e a Luigi Di Maio poi. E ora, assicura, 'in ...

“Renzi sabotatore” - l’affondo di Di Maio : Roma, 2 mag. (Adnkronos) – “Di fronte a Fico, incaricato da Mattarella, non solo Martina ma anche Delrio e Marcucci hanno dato la disponibilità al dialogo. Nel frattempo” in attesa della direzione del Pd, “Renzi va da Fazio e chiude tutto”. Dagli studi di ‘Porta a Porta’, Luigi Di Maio lancia l’affondo accusando l’ex segretario dem di aver “sabotato” il dialogo tra Pd e ...

Salvini : governo in tre mosse - Di Maio lo affonda mentre i 'renziani'... Video : I rapporti tra #Matteo Salvini e #Luigi Di Maio si sono decisamente incrinati, dopo gli accordi che hanno funzionato alla perfezione per scegliere le presidenze di Camera e Senato. Il leader del M5S ha dismesso i panni di 'fornaio', onestamente poco consoni alla luce del risultato. Matteo Renzi ha fatto probabilmente 'saltare il banco' [Video], anche se dobbiamo ammettere che l'intervista televisiva non ha certamente offerto spunti clamorosi, ma ...

Di Maio - attacchi e veleni su Salvini «La Lega nega il voto per guai finanziari» Caos Pd : in direzione i renziani rischiano : Il segretario della Lega: «Vediamo di riuscire a mettere in piedi questo esecutivo. Faremo di tutto fino all’ultimo minuto. Documento dei parlamentari renziani: «Niente conte in direzione»

Di Maio a Salvini : «Torniamo al voto» Caos Pd : in direzione i renziani rischiano : Il segretario della Lega: «Vediamo di riuscire a mettere in piedi questo esecutivo. Faremo di tutto fino all’ultimo minuto. Documento dei parlamentari renziani: «Niente conte in direzione»

Pd - il documento dei renziani : “No a conte - sì a confronto ma no fiducia a Di Maio o Salvini”. Lo firmano in 116 : Niente “conte interne” alla direzione di domani: lo “stallo” politico è “frutto dell’irresponsabilità” di M5s e centrodestra; sì al confronto ma niente fiducia “a un governo guidato da Salvini o Di Maio”. Sono questi i tre punti di un breve documento predisposto dai renziani sui quali da ieri è partita una raccolta di firme tra i parlamentari e i membri della direzione del Pd. Al momento sarebbero ...

Di Maio a Porta a Porta risponde a Renzi a Che Tempo Che Fa : Matteo Renzi gela le trattative tra PD e M5S per la formazione del nuovo governo nell'intervista a Che Tempo Che Fa di domenica 29 aprile e Luigi Di Maio risponde 'ufficialmente' partecipando a Porta a Porta questa sera, mercoledì 2 maggio, alle 23.10 su Rai 1. La sua ultima volta da Vespa risale allo scorso 11 aprile.Il salotto bianco di Bruno Vespa si 'riprende' così il ruolo di 'Terza Camera' dello Stato e cerca di mettere di nuovo ...

Luigi Di Maio disastroso - Paolo Becchi lo umilia a Omnibus : 'Sfanc*** pure da Renzi' : Una impresa titanica, 'straordinaria'. Il professor Paolo Becchi , ospite di Omnibus a La7, 'celebra' a modo suo Luigi Di Maio , sempre più capetto disperato del Movimento 5 Stelle in balia di ...

A Renzi la coppa dell'incoerenza Di Maio è sempre più ammaccato Salvini in 2 mesi più popolare : Silvio Berlusconi. Luigi Di Maio. Matteo Renzi. Matteo Salvini. Un elenco alfabetico che non coincide con la classifica di popolarità dei quattro leader politici, la sfida tra i quali ha infiammato i due mesi di stallo trascorsi dopo il voto del 4 marzo scorso Segui su affaritaliani.it