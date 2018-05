Di Maio | «Ora in piazza e in tv | ci vogliono sabotare»

Salvini chiede pre-incarico. Colle pronto a nuovo giro. Di Maio - ora al voto. Prosegue lo scontro con la Lega : Resta in stallo la trattativa sulla formazione del governo a due mesi dal voto . Il Pd si prepara alla direzione mentre continuano i botta e risposta tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio . Il leader ...

Salvini a Euroflora risponde a Di Maio : : Il responsabile del Carroccio in visita a Genova reagisce dopo i riferimenti ai problemi finanziari e giudiziari della Lega

Di Maio : Salvini piegato a Cav - ora voto : 13.20 "Non è possibile nessun governo del cambiamento con Berlusconi e il centrodestra. Salvini ha cambiato idea e si è piegato a lui solo per le poltrone. Si torni subito al voto!". Lo scrive su twitter il leader del M5S, Di Maio. Di Maio ha postato una dichiarazione del leader del Carroccio del 2012 in cui Salvini diceva "nessun leghista è disposto a puntare ancora su un'alleanza con Berlusconi".

SALVINI - "INCARICO GOVERNO? ATTENDO MATTARELLA"/ "Legge elettorale e riforme"; Di Maio - "piegato a Berlusconi" : SALVINI boccia Di Maio: "Chiederò preincarico di Governo". Il leader della Lega chiude al Pd e avanza ipotesi di un esecutivo di minoranza: "dialogo con M5s o voto": sulla legge elettorale.

Salvini : «Questo governo è un parto» Ma Di Maio chiude ancora : si è piegato a Berlusconi - torniamo al voto : Questo governo è un parto per Matteo Salvini. Per Di Maio neppure quello, anzi. «Si torni subito al voto». Il leader del Carroccio parla da Genova: «Qua vince chi è più resistente, serve la Margherita ...

Di MAIO, "Salvini RIFIUTA il CAMBIAMENTO, ora elezioni a giugno": Quirinale irritato con il M5s, tutti gli scenari e le ipotesi di Mattarella per la formazione di un esecutivo

Governo - Di Maio : 'I partiti hanno voluto rifiutare il cambiamento - ora al voto' : ... capogruppo al Senato - occorre a nostro parere imprimere una svolta realistica e fattibile alla complessa situazione politica. Perdurando, come appare anche oggi dalle dichiarazioni di Di Maio e ...

Crozza prende di mira Di Maio : “Al voto? Ma che cazzo ci dobbiamo dire ancora”. E poi la ‘camera’ di Fico : Maurizio Crozza nella consueta copertina di Che Fuori Tempo che Fa di Fabio Fazio su Rai1, prende di mira la richiesta di nuove elezioni avanzata da Luigi Di Maio: “Torniamo a votare a giugno, ma per cambiare cosa? Noi siamo sempre gli stessi, loro sono sempre gli stessi e nelle stesse posizioni: Salvini non molla Berlusconi, Renzi non molla il suo ego e Fico non molla la sua colf…”. Il comico genovese su Roberto Fico e il “caso colf” ha poi ...

Dopo il no di Renzi a un'intesa M5s-Pd Di Maio annuncia : 'allora torniamo al voto a giugno' : Il leader cinquestelle invita il leader della Lega: 'andiamo insieme a chiedere il voto e facciamo questo 'secondo turno' a giugno. Facciamo scegliere ai cittadini tra rivoluzione e restaurazione'. ...

Ora Grillo difende Di Maio dai "parassiti della sinistra" : Dopo la palese sconfitta e la porta in faccia sbattuta da Matteo Renzi, Beppe Grillo difende Luigi Di Maio da quelli che definisce i "parassiti" della "sinistra frou frou. "L'entusiasmo di Luigi viene propagandato come fosse bramosia di potere e la sinistra frou frou gioca la carta di un'improbabile supremazia intellettuale, ridicola, e figlia di accordi con quello che hanno sempre chiamato 'caimano'. Lo stesso soggetto con cui hanno trovato il ...

Salvini dà il due di picche a Di Maio e Pd : "Ora andiamo a governare noi" : Le prime parole da presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, esponente triestino della Lega, le pronuncia anche guardando a Roma. "Spero che quanto accaduto qui agevoli anche a Roma una scelta che rispecchi il voto dei cittadini che hanno confermato, o addirittura accentuato, il risultato del 4 marzo". Dalle urne è, infatti, uscito nuovamente vincitore il centrodestra unito. Un risultato schiacciante che, tra le altre cose, ha ...

Luigi Di Maio - un'altra scoppola : M5s travolto in Friuli Venezia Giulia - perché ora deve comandare Matteo Salvini : un'altra scoppola per Luigi Di Maio e il M5s . Dopo la sconfitta in Molise e la porta in faccia presa da Matteo Renzi e dal Pd , arriva dal Friuli Venezia Giulia la parola fine sulle ambizioni da ...