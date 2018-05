Di Maio | Ci hanno sabotato

Di Maio : "Renzi - Berlusconi e Salvini ci hanno sabotato" : Luigi Di Maio accusa gli interlocutori con cui si è confrontato in questi due mesi di averlo sabotato. Nemmeno stavolta il Movimento 5 Stelle riuscirà ad andare al governo, a quanto pare, e secondo quanto racconta il candidato premier pentastellato ospite del salotto di Bruno Vespa a Porta a Porta, il disegno era chiaro sin dall’inizio. "Sapevo delle difficoltà - ammette Di Maio - ma non mi sarei mai immaginato che sarebbe stato impossibile". ...

Governo - Travaglio su nuove elezioni : “Hanno vinto i distruttori. Di Maio il più scottato - Salvini ha ciurlato nel manico” : “Come al solito il prezzo più alto lo pagheranno gli italiani”. Commenta così la prospettiva di tornare alle urne il direttore del Fatto Marco Travaglio, dopo il suo intervento sul palco del concertone di Taranto “Uno Maggio Libero e Pensante”. “C’è chi in questi due mesi ha fatto di tutto per cercare di fare un Governo e chi per impedire di farlo. Come al solito hanno vinto i distruttori”, spiega. E ...

Governo - Di Maio : 'I partiti hanno voluto rifiutare il cambiamento - ora al voto' : ... capogruppo al Senato - occorre a nostro parere imprimere una svolta realistica e fattibile alla complessa situazione politica. Perdurando, come appare anche oggi dalle dichiarazioni di Di Maio e ...

Moretti (Pd) : “Accordo con M5s? No - Fico e Di Maio ci hanno definito ‘male assoluto'”. Scontro con Damilano - Giannini - Belpietro : “Accordo Pd-M5s? E’ assolutamente improbabile. Alla direzione voterò no, perché i programmi sono troppo diversi. La politica e soprattutto un governo, se si è seri, lo si fanno sulla base dei contenuti”. Lo annuncia a Dimartedì (La7) la consigliera regionale dem del Veneto, Alessandra Moretti, che si rende protagonista di un accesso Scontro coi giornalisti Massimo Giannini, Marco Damilano e Maurizio Belpietro. L’ex ...

Così Di Maio - Salvini & Co. hanno resuscitato il vocabolario della Prima Repubblica : Gli storici della politica hanno ricordato come il primo "esploratore" fu Cesare Merzagora che, durante la crisi apertasi dopo le dimissioni di Antonio Segni il 6 maggio 1957, ricevette dal ...

Elisabetta Casellati - le proposte a Luigi Di Maio che hanno fatto saltare tutto : rabbia di Matteo Salvini - lo zampino di Berlusconi? : Le consultazioni di Elisabetta Casellati , pare ormai certo, si chiudono con un nulla di fatto: a breve, la premier incaricata riferirà a Sergio Mattarella . Di sicura, però, c'è la rabbia della Lega ...

Di Maio e Salvini come la Juventus e la Ferrari. Hanno tutti paura di vincere : Un paziente mi racconta che da ragazzo era un tennista discreto. Aveva ottimi risultati in allenamento e nelle competizioni relativamente importanti. Se però si cimentava in tornei che per lui erano fondamentali cambiava e, a detta del suo allenatore, sembrava un altro giocatore molto più impacciato, indeciso e timoroso di affondare i colpi. Ricorda una partita in cui stava vincendo per due set a zero e nel terzo era sul 40 a 15. Mancava solo un ...

Governo - Di Maio : “Le forze politiche hanno bisogno di tempo - evoluzioni in corso nel centrodestra e nel Pd” : Il prossimo giro di consultazioni “sarà l’occasione per raccontare al presidente della Repubblica i passi avanti che abbiamo fatto rispetto alle ultime consultazioni. Le forze politiche hanno bisogno di un po’ di tempo: sia nella coalizione di centrodestra sia nel Pd ci sono evoluzioni in corso, che io rispetto. Noi siamo pronti a firmare un contratto con gli italiani. Gli altri hanno bisogno di un pò di tempo e glielo daremo, ...

Luigi Di Maio e Silvio Berlusconi hanno una cosa in comune (e non è la strategia comunicativa) : Silvio Berlusconi e Luigi Di Maio hanno una cosa in comune e non è la strategia comunicativa o la tattica politica. Ad accomunare i due leader di M5s e Fi è lo stile: entrambi, infatti, scelgono le cravatte firmate Maurizio Marinella. Lo racconta l'imprenditore napoletano ospite a "Un Giorno da Pecora"."Di Maio non è mai venuto nel mio negozio, ma so per certo che gli sono state regalate tantissime mie cravatte. Specie dopo ...

Pur di arrivare a Palazzo Chigi ora Di Maio loda pure i ministri Pd. Ma ecco cosa hanno detto in cinque anni a Franceschini - Minniti e Martina : Il primo interlocutore del M5s "è sicuramente il Pd con l'attuale segretario e con le persone che in questi anni hanno lavorato bene. Noi non abbiamo mai detto che sono tutti uguali: molti di noi hanno espresso apprezzamenti per l'operato all'Agricoltura di Martina e per Minniti e Franceschini". Ha detto proprio così, Luigi Di Maio, durante l'ultima puntata di Di Martedì. Eppure, basta andare indietro nel tempo, giusto di ...

Governo - Di Maio : “Cottarelli o Cantone premier? Non hanno preso nemmeno un voto - si tradirebbe volontà popolare” : “Le forze politiche non possono tradire la volontà popolare: persone come Cottarelli, Cantone o Severino con tutto il rispetto sono persone che non hanno preso un voto. In questi giorni sento tanti nomi che hanno preso zero nomi ma l’unico che si esclude è il mio che ho preso 11 milioni di voti”. Lo ha detto Luigi Di Maio a Di Martedì, trasmissione de La7 L'articolo Governo, Di Maio: “Cottarelli o Cantone premier? Non hanno preso nemmeno un ...

Governo : Di Maio - Cantone o Cottarelli premier? non hanno preso un voto : Roma, 3 apr. (AdnKronos) – “Sento parlare di Cottarelli, Cantone, Severino come possibili premier… Con tutto il rispetto ma sono persone che non hanno preso un voto… mi devono spiegare perchè sento tanti nomi che hanno preso zero voti e l’unico che si esclude è il mio che ho preso 11 milioni di voti”. Lo ha detto Luigi Di Maio a Di Martedì. L'articolo Governo: Di Maio, Cantone o Cottarelli premier? non hanno ...

Governo - Taverna (M5s) : “Di Maio premier o nulla? È quello che ci hanno detto 11 milioni di elettori” : “Di Maio premier o nulla? È quello che ci hanno detto 11 milioni di elettori alle urne. Abbiamo preso il 32% con un candidato premier e con un programma, noi vogliamo rispettare il voto degli italiani”. Così la vicepresidente del Movimento 5 stelle al Senato Paola Taverna arrivando all’assemblea congiunta M5s L'articolo Governo, Taverna (M5s): “Di Maio premier o nulla? È quello che ci hanno detto 11 milioni di ...

Gianfranco Rotondi - la bomba : 'Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno già fatto l'accordo. Anche sui ministri' : 'I ragazzi l' accordo ce l'hanno già e comprende tutto, compresa la lite su chi guida un governo già deciso e destinato a vedere la luce prima di quanto tutti scommettano'. E' la profezia di ...