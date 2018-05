Di Maio chiama l' Infinity War | Elezioni subito M5s ha i numeri per bloccare

Un tappo chiamato Di Maio : Nella politica parlamentare, di solito, la figura del tappo ha due significati diversi. Esistono i tappi utili, che permettono di preservare con cura ciò che è raccolto in un contenitore, ed esistono i ...

Salvini 'chiama' Di Maio : 'Mettiamoci al tavolo per un accordo' : Matteo Salvini "chiama" il leader politico del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, per cercare un accordo. "Lo dico da leader del centrodestra, mettiamoci al tavolo - ha detto da Trieste dove si trova ...

BERLUSCONI “M5S A PULIRE I CESSI DI MEDIASET”/ Salvini “FI governo col Pd? Sono fuori” - e chiama Di Maio.. : governo, Casellati da Mattarella: BERLUSCONI chiude ogni accordo, "mi Sono rotto del M5s, che vadano a PULIRE i CESSI". Accordo Di Maio-Salvini senza FI più vicino? incarico a Fico col Pd?(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 17:07:00 GMT)

Salvini non molla e chiama Casellati : ho sentito Di Maio - sta riflettendo : Roma, 20 apr. , askanews, 'Ciao Elisabetta devi andare al Quirinale? Io ho sondato Di Maio ma qua Mi ha detto: 'Sto ragionando'. Fai tu, fammi sapere '. Lo ha affermato Matteo Salvini, in una ...

Ultima chiamata per Di Maio-Salvini - poi Fico o Giorgetti : Dagli entourage di Luigi Di Maio e Matteo Salvini si dà ancora come improbabile un faccia a faccia domenica al Vinitaly. Ma per il due leader il tempo è quasi scaduto: l’avvertimento...

Chiamata Salvini-Di Maio - operativi ora - 2 - : ANSA, - ROMA, 11 APR - Luigi Di Maio e Matteo Salvini, si apprende in nota congiunta di Lega e M5S, si sono sentiti oggi al telefono e con spirito di collaborazione per rendere operativo il Parlamento ...

Salvini 'Di Maio Se mi chiama - rispondo'. La replica 'Con tutto il centrodestra non faremo nulla' : ROMA - Dopo lo scontro a distanza e lo scambio di insulti ieri con Luigi Di Maio , oggi Matteo Salvini prova a riannodare i fili del dialogo: 'Se mi chiama rispondo, è buona educazione. Io non l'ho ...

Di Maio incalza Lega e Pd. Salvini : "Non mi ha chiamato" : Continuano le punzecchiatue a distanza tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio , con il leader della Lega che sembra aver chiuso le trattative se l'altro non fa un passo avanti e quello di 5 Stelle che ...

Salvini lo tradisce con Berlusconi e Di Maio chiama il Pd Video : Quando ormai la maggior parte degli addetti ai lavori dava per scontata un’alleanza di governo tra M5S e Lega, i giochi si sono invece clamorosamente riaperti. Ieri, 6 aprile, il leader leghista Matteo #Salvini ha infatti proposto ufficialmente agli altri due partiti della coalizione di centrodestra FI e Fd’I di presentarsi al Quirinale con una delegazione unica al prossimo giro di consultazioni con il presidente della Repubblica, Sergio ...

Di Maio chiama - bagarre Pd : Mentre il presidente dem Matteo Orfini , assicura: "Siamo alternativi al M5S per cultura politica, programmi e visione sul futuro del paese. Non sarà certo un appello strumentale a cancellare tutto ...

Verso le consultazioni - Di Maio chiama il Pd - Martina frena : 'Resta ambiguità' : La reazione dem Più morbida ma non meno ficcante la replica dell'attuale segretario reggente del Pd, Maurizio Martina: 'L'autocritica nei toni è apprezzabile, l'ambiguità politica rimane evidente. ...

Rosato : Di Maio 'chiama' il Pd per farsi forte con la Lega. Non ci sono le premesse per un incontro : Il deputato Pd e vice presidente della Camera replica al contratto di governo rilanciato in queste ore dal capo politico del Movimento cinquestelle