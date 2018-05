Desert queen

vanityfair

(Di giovedì 3 maggio 2018) Dal numero 18 di Vanity Fair, in edicola dal 3 maggio, il servizio moda di Leonardo Caligiuri, foto di Hunter & Gatti. Hanno collaborato: Kristi Veliaj e Alberta Beghini Make-up: Melanie Inglessis@Forward Artists using Chanel Hair: Giannandrea@Forward Artists Model: Shannan Click@Two Management Location: LACR MX – Los Angeles County Raceway Motocross Track Produzione: Soho Management London, Mike Dagdag for proof Films. LEGGI ANCHEThe city of Angels. Vacanze in California. In valigia: bomber e abiti ricamati, felpe e quadretti vichy, sneakers e tanto denim per i bambini. Stampe, tacchi e gonne a tubo per la mamma LEGGI ANCHEKaki games. Variazioni sul tema: un colore classico nella sua versione iconica, il trench, ma non solo. Nadja Bender interpreta gli abbinamenti di stagione più audaci LEGGI ANCHECozy spring. Camicie over, pantaloni comodi e tarta. La primavera porta ...