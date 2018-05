Dopo la proposta informale del presidente sudcoreano Moon Jae-in è scattata la candidatura ufficiale di Trump al Nobel per la Pace ad opera di 18 Deputati repubblicani del Grand Old Party (Gop),guidati dal deputato Luke Messer. La nomination di Trump è stata inviata al comitato norvegese del Nobel "come riconoscimento del suo lavoro per porre fine alla Guerra di Corea,per la denuclearizzazione della penisola coreana e per portare la Pace nella regione". Nel 2009 il Nobel per la Pace fu assegnato a Barack Obama appena eletto presidente(Di giovedì 3 maggio 2018)

