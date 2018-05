De Rossi | il Buffon della Roma | anche lui derubato | ma reagisce da signore

Buffon come Valentino Rossi - il consiglio del Dottore al portiere della Juve : Buffon come Valentino Rossi, Valentino Rossi come Buffon. Stiamo parlando di due leggende per i rispettivi sport, calcio e MotoGp, adesso il Dottore dà alcuni consigli all’attuale portiere della Juventus, intervista rilasciata alla ‘Gazzetta dello Sport’: “Buffon deve continuare assolutamente. Se ha voglia. Penso che lui lo sappia se può essere ancora al top. C’è tanta invidia nei nostri confronti? Sì. Secondo me dà ...

Valentino Rossi : "Sono ancora al top. Dai Buffon - ora imitami!" : un uomo innamorato, Valentino Rossi. Della moto, delle corse, di una vita da globetrotter della velocità. E si racconta a cuore aperto nella bella intervista rilasciata a Paolo Ianieri. Valentino, è ...

Valentino Rossi a Buffon : 'Non ascoltare gli invidiosi - continua come me!' : Valentino Rossi dice la sua sul futuro di Gigi Buffon. Il motociclista di Tavullia ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport : 'Buffon deve continuare assolutamente. Se ha voglia. Penso che lui lo sappia se può essere ancora al top. C'è tanta invidia nei nostri confronti? Sì. Secondo me dà più gusto ed è più facile ...

Vasco Rossi : 'Buffon è il Blasco del calcio. Gli ho consigliato di continuare' : "La Goggia ha citato Sally? Mi ha fatto piacere, faccio i complimenti a Sofia" Fuoriclasse del mondo del calcio ma non solo, perchè le canzoni di Vasco Rossi sono spesso una carica in più anche per ...

L’ultimo addio a Davide Astori a Firenze : Santa Croce si stringe intorno con Totti - De Rossi - Nainggolan - Buffon - Chiellini e Van Basten : Un ragazzo amato fino all’ultimo come dimostra la piazza di Santa Croce a Firenze gremita di gente comune, amici, parenti, giocatori famosi. Ci sono tutti per dire addio al capitano della Fiorentina Davide Astori, morto domenica scorsa troppo giovane. C’è tutta la Fiorentina, con i giocatori, dirigenti e tecnici ai funerali nella Basilica di Santa Croce, accolti da un lungo applauso che ha fatto risuonare l’intera piazza piena ...

Balotelli : 'Fatto fuori dai senatori? Sanno tutti che Buffon e De Rossi...' : 'Ti dico la verità, io non ho mai sentito delle accuse da parte dei giocatori verso di me'. Così Mario Balotelli a Rai Sport sulle esclusioni dalla Nazionale secondo rumors dovute ai senatori: 'Buffon e De Rossi li conosco abbastanza bene, sono due uomini che hanno abbastanza le palle, ok? Lo Sanno tutti. Quindi se ...

Cannavaro : “Buffon e De Rossi? Non è la strada giusta per la Nazionale” : Cannavaro: “Buffon e De Rossi? Non è la strada giusta per la Nazionale” Non sono parole scontate quelle di Fabio Cannavaro sulla Nazionale. L’attuale allenatore del Guangzhou, ed ex capitano azzurro, intervistato dalla Gazzetta dello Sport ha parlato del momento del nostro calcio: “Nessuno si è preso le proprie responsabilità, mancano i presupposti per il […] L'articolo Cannavaro: “Buffon e De Rossi? Non è la ...

Italia - stoccata Cannavaro : ”Ancora Buffon e De Rossi? Non è la strada giusta. Nessuno si è preso…” : Italia, stoccata Cannavaro:”Ancora Buffon e De Rossi? Non è la strada giusta. Nessuno si è preso…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Italia, stoccata Cannavaro- Fabio Cannavaro, intervistato sulle pagine di “La Gazzetta dello Sport” non usa mezzi termini e analizza le recenti notizie sulla Nazionale e sull’ addio/non addio ...

Buffon : “Alle pRossime amichevoli con la Nazionale per fedeltà e attaccamento” : Buffon: “Alle prossime amichevoli con la Nazionale per fedeltà e attaccamento” Gigi Buffon si confessa in una lunga intervista esclusiva a Tiki Taka. “Smettere di giocare è come subire la ‘prima morte’ – ha detto il portiere della Juve – Farò le prossime amichevoli con la Nazionale per un senso di fedeltà e attaccamento verso […] L'articolo Buffon: “Alle prossime amichevoli con la Nazionale ...

Bravo Cannavaro - attacco (giusto) a Buffon e De Rossi : “adesso basta Nazionale” : Fabio Cannavaro è stato uno dei pochi a dire davvero le cose come stanno, a non avere peli sulla lingua, a criticare la scelta di chi al momento sembra quasi onnipotente in Nazionale. Buffon e De Rossi sono stati “invitati” da Di Biagio a fare ciò che gli pare, con un pilatesco “decidete voi” che ha lasciato davvero molto perplessi. “Mi pare che manchino i presupposti del rilancio. Poi sento parlare ancora di ...

Cannavaro all'attacco : 'Basta Buffon e De Rossi in Nazionale! Il Mondiale 2010 non ha insegnato niente' : Fabio Cannavaro va all'attacco . Intervistato dalla Gazzetta dello Sport , l'allenatore del Guagzhou Evergrande e capitano dell'Italia campione del mondo nel 2006 si schiera contro la convocazione di Gigi Buffon per i pRossimi impegni della Nazionale: 'Mi pare che ...

Buffon : 'Giocherò le pRossime amichevoli con la Nazionale. Smettere è come morire' : Scudetto a Napoli? Mi piacciono le storie di sport, di passione e a Napoli tutto questo c'è. E da italiano mi è dispiaciuta l'uscita del Napoli dall'Europa League perché una squadra come gli azzurri ...

Buffon : "Farò le pRossime amichevoli con la Nazionale per un senso di fedeltà e attaccamento" : Intervista esclusiva del portiere della Juve a Tiki Taka: "Smettere di giocare è come la 'prima morte'. Per lo scudetto servirà qualcosa di straordinario, visto questo Napoli"

Nazionale - Buffon/ Di Biagio : "Il capitano sarà convocato a marzo con Chiellini. Barzagli e De Rossi no" : Nazionale, Buffon: Gigi Di Biagio: il capitano sarà convocato a marzo insieme a Giorgio Chiellini, mentre non ci saranno Andrea Barzagli e il calciatore della Roma Daniele De Rossi.(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 13:28:00 GMT)