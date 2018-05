Dc Comics annuncia Universe | la sua piattaforma di streaming

wired

(Di giovedì 3 maggio 2018) Era da tempo che si vociferava di piani riguardanti la casa di fumetti Dce i suoi progetti su unadiche sfruttasse, attraverso svariate produzioni seriali, il suo vasto catalogo di personaggi e di storie. La Dc ha sempre avuto una strategia diversa dalla Marvel, soprattutto per quanto riguarda la creazione di un universo televisivo indipendente da quello cinematografico. E non a caso la sua, i cui primi dettagli sono stati rivelati in queste ore, si chiamerà Dc. Secondo la landing page creata appositamente sul sito ufficiale della casa editrice, Dcsarà “un’esperienza digitale immersiva mai vista prima, disegnata proprio per i fan della Dc“. Accanto alla breve descrizione si vedono anche i loghi delle serie che accompagneranno il lancio dello streamer: oltre al già confermato Titans, serie live-action che ...