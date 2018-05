David Beckham si commuove per la sorpresa del figlio Brooklyn

David Beckham compie gli anni il figlio Brooklyn gli fa una sorpresa : Una sorpresa davvero inaspettata per David Beckham in occasione del suo compleanno quando al ristorante si ritrova il figlio Brooklyn alle spalle , e invece credeva che si trovava a New York . Padre e figlio si stringono in un abbraccio che più dolce non si può e l’emozione che compare sul volto di David è indescrivibile. Si godono la scena Victoria e gli altri tre figli della coppia. Super in forma, sguardo magnetico e con tanti progetti ...

David Beckham - la sorpresa di compleanno del figlio Brooklyn (video) : L'ex calciatore David Beckham ha spento ieri 43 candeline, e la sua famiglia (la moglie Victoria Beckham e i quattro figli, Brooklyn, Cruz, Romeo e Harper) ha deciso di fargli una meravigliosa sorpresa. Infatti David si trovava in Inghilterra per festeggiare il compleanno, con tutti i suoi cari, in un ristorante, ed era convinto che il figlio maggiore, Brooklyn, fosse a New York. Invece il ragazzo, che ha 19 anni, ha deciso di fargli una ...

«Hey Daddy - buon compleanno». Da Harper a David Beckham : David Beckham compie 43 anni e festeggia, come era facile immaginare, con la sua famiglia. L’ex star del calcio inglese, oggi imprenditore di se stesso, icona fashion e ambasciatore Unicef, è in posa con i tre figli più piccoli: Cruz, 12, Romeo, 15, e la piccola Harper, 7. A scattare e a mandare online la foto è Victoria Beckham, al fianco dell’ex calciatore da almeno 18 anni. «Ti amiamo molto», aggiunge la ...

Le misure (che contano) di David Beckham : Spegne oggi 43 candeline: 183 centimetri d’altezza per 74 kg di peso e una mole di fascino indefinita. Il risultato è fin troppo ovvio, parliamo di David Beckham calciatore inglese altrimenti noto per essere il consorte della ex Spice Girls, Victoria Adams-Beckham. Difficile che passi inosservato, tutto quello che fa scorre sotto la lente d’ingrandimento di sportivi, curiosi e donne di mezzo mondo. Per dovere di cronaca, va ricordato che David ...

Buon compleanno David Beckham - Alessandro Diamanti… : Buon compleanno David Beckham, Alessandro Diamanti… …David Suchet, Edouard Balladur, Engelbert Humperdinck, Angelo Caloia, Ernesto Castano, Umberto Galimberti, Paolo Franchi, Walter Sabatini, Beppe Dossena, Donatella Versace, Vincenzo Maenza, Silvia Velo, Elda Alvigini, Mariano Rabino, Maria Sole Tognazzi, Aris Prodani, Renate Gebhard, Simon Grechi, Francesco Facchinetti, Charlotte di Cambridge… Oggi 2 maggio compiono gli anni: Vincenzo Voccia, ...

A casa di David e Victoria Beckham tra lusso e modernità : I Beckham sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo: di successo e bellissimi. La loro casa non poteva essere da meno. La loro abitazione è costata 8 milioni di sterline e i lavori ...

Papà David Beckham ha un debole per Harper : È stata la coppia più bella sugli spalti del Miami Open 2018, e non potrà che durare nel tempo: Papà David Beckham, 42 anni, consola un’apparentemente annoiata Harper Seven, sei anni. L’ex calciatore e la figlia più piccola, arrivata a casa Beckham dopo tre maschi (Brooklyn, 18, Romeo, 15 e Cruz, 12), hanno un legame speciale. Victoria, che assiste alle finali maschili di tennis poco distante, non deve essere gelosa: «Sa già correre ...

L’impegno umanitario di David Beckham : «Ogni bambino ha del potenziale» : Dalla parte dei bambini. David Beckham, 42 anni, lo è almeno dal 2005 da quando è Goodwill Ambassador di Unicef. Il suo forte impegno umanitario negli ultimi anni l’ha portato nelle zone più difficili del pianeta, specialmente da quando ha appeso le scarpette al chiodo e ha più tempo da dedicare alle missioni, anche grazie alla campagna The David Beckham Unicef Fund, a sostegno dei bambini e dei ragazzi svantaggiati di tutto il mondo, che ...

Bella Hadid e David Beckham - la strana coppia : Cos’hanno in comune Bella Hadid, 21 anni, e David Beckham, 42? Apparentemente nulla o poco più, se non essere entrambi due star internazionali, i numeri uno nei rispettivi settori. L’ex calciatore (e sex symbol) e la modella del momento devono essere partiti da qui, nel ritrovarsi fianco a fianco sugli spalti dello stadio di Parigi. In campo un match importante: la squadra di casa il Paris Saint-Germain F.C. contro il Real Madrid. ...

David Beckham : «Victoria dice : non fare mai che il tuo profumo ti preceda» : Ore 21, festa Vip in questo locale di tendenza. Pareti nere e mattoni a vista, luci industriali, divani di pelle modello Chesterfield, scritte al neon, più industrial-loft che minimal, musica a un livello umano: si riesce perfino a parlare. David Beckham è il padrone di casa. È chiuso nel privée a parlare con gli esperti di beauty e gli/le influencer convenuti da tutto il mondo. Sono quelli che hanno milioni di followers sui social media e con ...