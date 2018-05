Dalla persona alla comunità

David Copperfield nega ogni responsabilità per le ferite riportate Dalla persona "fatta scomparire" : David Copperfield non ci sta: il celebre illusionista ha testimoniato nel corso del processo che lo vede coinvolto, con l'accusa di aver causato danni fisici ad una persona del pubblico, "fatta scomparire" durante lo spettacolo di magia. L'acclamato mago ha negato ogni responsabilità per le ferite riportate da Gavin Cox, dando risposte abbastanza vaghe. "La tua difesa in questo caso è: se le persone prendono parte all'illusione e ...

“Casa pignorata”. Isola - choc a pochi giorni Dalla finale. La notizia che circola riguarda uno dei protagonisti più discussi di questa edizione. Stando a quel che si dice - il noto personaggio starebbe attraversando un momento drammatico (e imbarazzante) : Isola dei famosi, manca veramente poco alla finalissima ma i colpi di scena, quest’anno, non finiscono mai. L’ultima bomba – sganciata da Dagospia – riguarda uno degli ex naufraghi che, secondo quanto si legge nella rubrica Flash, starebbe passando un momento davvero brutto. Ma cosa è successo? E chi è il naufrago che se la passa malino? La protagonista di questa vicenda a dir poco imbarazzante è Eva Henger, la ex pornostar ed ex naufraga che ha ...

”È morta - ci ha lasciati”. L’annuncio della famiglia. Personaggio controverso - se n’è andata dopo una lunga malattia : Dalla lotta alle accuse per corruzione - torture e omicidi : ”Ha dedicato gran parte della sua vita adulta alla causa della gente e per questo era nota ovunque come ‘madre della nazione'”. A dare la notizia è stata la sua famiglia tramite un comunicato stampa. Si è spenta circondata dall’affetto dei suoi cari all’ospedale Netcare Milpark di Johannesburg in seguito a una lunga malattia, ha annunciato la sua assistente personale, citata dalla BBC. Winnie Madikizela ...

Lampadine connesse - invisibili - personalizzate : tutte le novità Dalla fiera Light + Building : La Light Experience di iGuzzini Francoforte – L’edizione 2018 ha raccolto oltre 2700 espositori provenienti da 55 Paesi, di cui 241 arrivati dall’Italia. Sono questi, in estrema sintesi, i numeri del Light + Building, la colossale fiera internazionale dell’illuminazione e dell’edilizia intelligente che si svolge ogni due anni a Francoforte, e che anche questa volta ha presentato il meglio della tecnologia del settore, ...

Maria Elisabetta Alberti Casellati - la “più berlusconiana” : Dalla marcia contro il processo Ruby alle leggi ad personam : La presidente del Senato del Parlamento del cambiamento, dei partiti che vogliono ribaltare tutto, ricorda certi vecchi fumetti di Marlene Dietrich: le sopracciglia lunghissime sugli occhi sempre a mezz’asta, la bocca mezza serrata. Sarebbe perfetta come soggetto di un dipinto del Settecento che ritrae l’aristocrazia in posa. Altera, rigida e quindi fedele, fino alle estreme conseguenze: compresa quella di diventare la carta di ...

Le bombe di Austin sono state messe probabilmente Dalla stessa persona : Lo ha detto la polizia dopo l'ultima delle quattro esplosioni, che hanno ucciso due persone ferendone altre quattro The post Le bombe di Austin sono state messe probabilmente dalla stessa persona appeared first on Il Post.