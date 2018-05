Dal 27 maggio al 2 giugno torna la Primavera dei Teatri | Video

Cosa c'è nel nuovo BergamoPost che Dal 4 maggio è in edicola : Dopo un fine aprile soleggiato, un inizio maggio piovoso. Ma è comunque primavera. Ed è di nuovo venerdì, giorno in cui in edicola arriva BergamoPost , il nostro settimanale di cronaca, approfondimento e informazione su Bergamo e diciassette Comuni dell'hinterland, ovvero Seriate, Dalmine, Stezzano, Osio Sotto, Treviolo, Torre Boldone, Zanica, Curno, Mozzo, Azzano San Paolo, ...

Milano : Dal 7 maggio una settimana di Food Week : Milano, 3 mag. (AdnKronos) – Torna dal 7 al 13 maggio la Milano Food Week, con sette cucine tematiche disseminate per la città e quaranta tra gli chef più rappresentativi del panorama italiano coinvolti in show e storycooking. Il tema della nona edizione sarà il ‘carrello della spesa’ e tanto spazio sarà riservato alla solidarietà, con quattro onlus impegnate in una raccolta di generi alimentari in favore delle fasce più ...

Molte morti per arresto cardiaco potrebbero essere evitate se ci fosse più screening cardiovascolare : Dal 4 al 6 maggio la prevenzione a Catania : Riparte il Progetto Nazionale di prevenzione cardiovascolare, “Truck Tour Banca del Cuore 2018”, promosso dalla Fondazione per il Tuo Cuore – HCF Onlus dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, di Rai – Responsabilità Sociale e di Federsanità-ANCI. Da venerdì 4 a domenica 6 maggio dalle ore 9 alle ore 19 un ...

Volley : Dal 12 maggio da Prato parte la 3a edizione di "Gioca Volley S3…in sicurezza". : Il progetto nasce dal protocollo d'intesa tra l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, la Polizia Ferroviaria e la FIPAV con l'obiettivo di sensibilizzare il mondo pallavolistico ...

Vuoi Scommettere? - su Canale 5 Dal 7 maggio con Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti : Update 3 maggio - Sorpresa nel giorno della conferenza stampa di presentazione: Vuoi Scommettere? si sposta al giovedì e slitta al 17 maggio. Evita così la fiction Rai del lunedì, ovvero Il capitano Maria con Vanessa Incontrada. Vuoi Scommettere?, su Canale 5 dal 7 maggio Vuoi Scommettere? è prossimo al debutto: la versione di Scommettiamo che...? in salsa Mediaset debutta lunedì 7 maggio in prima serata su Canale 5 e segna, come ormai noto, ...

Mattarella : "A due mesi Dal voto - nessuna maggioranza : nuove consultazioni lunedì" : Il Quirinale: "A distanza di due mesi le posizioni dipartenza dei partiti sono rimaste immutate. Non è emersa alcunaprospettiva di maggioranza di governo. Nei giorni scorsi ètramontata anche la possibilità di un'intesa tra Movimento 5Stelle e Partito Democratico".

Notizie Dal Forex 3 maggio 2018 : EUR/USD L'euro si muove in trading range nei confronti di un biglietto verde , sostenuto dalle aspettative di nuovi rialzi da parte della Fed dopo la riunione della vigilia. La banca centrale ...

Notizie Dal Forex 3 maggio 2018 - [video] : Un ritracciamento dovuto al raffreddamento delle aspettative di un imminente rialzo dei tassi in Gran Bretagna , mentre gli investitori guardano alla riunione di politica monetaria, in agenda la ...

«Vuoi scommettere?» : Dal 17 maggio in prima serata su Canale 5 : Personaggi coraggiosi, talentuosi, bizzarri, senza limiti di età e provenienti da ogni parte del mondo, le cui scommesse nascono da hobby, manie, passioni o abilità particolari. Spesso affrontano ...

Le coppie di Matrimonio a Prima Vista 3 ad un passo Dalla scelta finale : anticipazioni del 3 maggio : Tutto è pronto per il gran finale di Matrimonio a Prima Vista 3 in onda nelle prossime settimane con la risposta degli sposi alla fatidica domanda: divorzieranno o il loro Matrimonio continuerà? Per il responso dovremo attendere ancora qualche giorno ma quello che è certo è che questa sera le tre coppie torneranno in onda su Sky Uno, a partire dalle 21.15, per una nuova doppia puntata e gli ultimi momenti della loro lunga convivenza ...

Dal 7 maggio 'Digital Movie Days' - oltre 120 film a prezzi scontati : Dal 7 al 13 maggio grandi film e serie tv saranno disponibili sulle principali piattaforme digitali al prezzo di due caffè. Per la prima volta in Italia Univideo, l'associazione che rappresenta gli ...

Il Miracolo - la serie di Niccolò Ammaniti Dall’8 maggio su Sky Atlantic. Il trailer : Cosa accadrebbe alle nostre vite se ci trovassimo di fronte a un evento inspiegabile, ad un vero Miracolo? L’Italia è sulla soglia del referendum che può portarla fuori dall’Europa. In otto giorni quattro personaggi si trovano a contatto con l’evento più grande della loro esistenza, un evento che avrebbe il potere di cambiare il mondo e che cambierà per sempre le loro vite: una statuetta di plastica della Madonna che piange sangue, ritrovata ...

«Vuoi Scommettere?» : Michelle Hunziker scappa Dalla Incontrada. La partenza slitta a giovedì 17 maggio (nonostante i promo già in onda per il 7) : Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti Scommettiamo che sia colpa di Vanessa Incontrada? Ennesima variazione di palinsesto per Vuoi Scommettere?, nuova sfida televisiva di Michelle Hunziker. Se il rinvio da aprile a maggio era probabilmente legato a questioni logistiche/produttive, l’ultimo cambiamento sembra di natura tattica/strategica. A pochi giorni dal debutto, fissato per lunedì 7 maggio, Canale 5 decide di spostare lo Scommettiamo ...

Beautiful - anticipazioni puntate italiane Dal 7 al 12 maggio 2018 : Thomas fa visita a Sally - Quinn smaschera Sheila : Tutto procederà secondo i piani di Bill Spencer: anche nelle anticipazioni di Beautiful sulle puntate italiane dal 7 al 12 maggio 2018, Sally dovrà subire gli attacchi del nemico, vedrà la sua azienda andare a fuoco e sarà disperata nella fuga. James continuerà a coprire Sheila e a permetterle di vivere a casa Forrester, ma Quinn vedrà che la donna si alzerà dal letto e canticchiando pure, quindi scoprirà l'inganno. Quinn e Sheila litigheranno ...