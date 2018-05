' Dai giornalisti un grande contributo alla democrazia' | Mattarella

Di Maio assediato Dai giornalisti : "Veto su Berlusconi resta? Parlo prima con Casellati" : Luigi Di Maio non conferma né smentisce quanto detto da alcuni esponenti dei 5 Stelle. "Il veto a Berlusconi resta?", chiedono con insistenza i giornalisti durante una sorta di inseguimento del leader ...

Ecuador - uccisi tre giornalisti rapiti Dai ribelli colombiani : Il presidente dell'Ecuador, Lenin Moreno, ha confermato la morte dei tre giornalisti di una troupe sequestrati il 26 marzo da un gruppo di ribelli colombiani. "Purtroppo abbiamo informazioni che ...

Roma - Grillo non si concede. Il comico assediato Dai giornalisti : “Bambini andate a giocare un po’ più in là” : Beppe Grillo arriva all’hotel Forum di Roma in vista dello spettacolo che terrà nella Capitale venerdì e sabato sera. assediato dalle telecamere non concede domande e si limita ad una battuta sarcastica: “Bambini, andate a giocare più in là”, prima di scomparire dietro la porta di ingresso dell’albergo. L'articolo Roma, Grillo non si concede. Il comico assediato dai giornalisti: “Bambini andate a giocare un ...

M5s mette in guardia Dai giornalisti. E fa un bando per assumerli : ... esperienze pregresse nell'ambito dell'attività di ufficio stampa; età max 45 anni; Specificare l'area di competenza , ambiente, agricoltura, esteri, trasporti, scuola, economia…, Area social ...

M5s mette in guardia Dai giornalisti. E fa un bando per assumerli : Archiviata la fase del low cost e dichiaratamente francescana di M5s? Sembrerebbe di sì. Nel 2013, quando i 5 stelle entravano per la prima volta in Parlamento, il raduno di alcuni eletti fu all'hotel Saint John in zona Esquilino a Roma, albergo abbastanza defilato e non utilizzato per eventi politici. Ma se cambiano i luoghi, non cambiano le regole di ingaggio nei confronti di quelli che alcuni grillini considerano i loro nemici ...

Renzi ora fugge Dai giornalisti e i suoi s'arrendono : "Pd sconfitto nettamente" : Facce scurissime in casa Pd . Al Nazareno si presentano ai microfoni Maurizio Martina, Lorenzo Guerini e Matteo Orfini, con una dichiarazione telegrafica e un'atmosfera da funerale. Il funerale che, ...

Renzi ora fugge Dai giornalisti e i suoi s'arrendono : Pd sconfitto nettamente : Facce scurissime in casa Pd. Al Nazareno si presentano ai microfoni Maurizio Martina, Lorenzo Guerini e Matteo Orfini, con una dichiarazione telegrafica e un'atmosfera da funerale. Il funerale che, forse, può essere quello del Partito Democratico Renziano.Parla, cereo, il vicesegretario Maurizio Martina: "Siamo di fronte a una sconfitta molto evidente, si profila chiaramente un dato al di sotto dell'aspettativa. Le valutazioni ...

Elezioni politiche 2018 - Draghi al seggio bacchetta la moglie : “Dai - stai zitta”. Punita per aver risposto ai giornalisti : “Lui non lo fa il governo, non e’ un politico”. Così la moglie di Mario Draghi, Maria Serenella Cappello, risponde all’Ansa davanti al seggio elettorale presso il liceo Mameli di Roma. “Dai, stai zitta”, la bacchetta il presidente della Bce salendo in macchina. Mario Draghi è andato a votare poco dopo le 9 del mattino e non ha risposto alla domande L'articolo Elezioni politiche 2018, Draghi al seggio ...