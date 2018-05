Da farmaco sperimentale speranza per bimbi affetti da CLN2 | una malattia simile a quella

Il «pillolo» per gli uomini : promosso il farmaco sperimentale : @stockadobe I test stanno dando risultati positivi e incoraggianti: la pillola anticoncezionale maschile potrebbe essere presto disponibile. Come la maggior parte delle pillole femminili, anche la versione per lui contiene una combinazione di ormoni: un androgeno come il testosterone e un progestinico. È conosciuta con il nome chimico di dimetandrolone undecanoato (DMAU), e le prime prove hanno dimostrato che una compressa al giorno sarebbe ...