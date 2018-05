Da Como al New York Times

F1 - Mondiale 2018 : Red Bull - qualcosa in più di una terza inComoda. La nuova creatura di Adrian Newey già spaventa : Il conto alla rovescia per l’inizio del Mondiale 2018 di F1 sta per terminare. Il 25 marzo, a Melbourne, prenderà il via un’altra stagione del Circus e le aspettative da parte degli appassionati sono diverse. I test di Barcellona, tra neve e gelo, hanno dato indicazioni parziali sugli equilibri in pista. Va da sé che, all’Albert Park, qualcosa di più si riuscirà a comprendere. Partendo dalle indiscrezioni degli addetti ai ...