Cristiano Malgioglio Al Grande Fratello 2018 ho visto cose raccapriccianti E

Gf 15 - Aida Nizar delusa da Cristiano Malgioglio : La concorrente del Grande Fratello 15 Aida Nizar non ha più la stessa vitalità di quando è entrata nella Casa. È stata lei stessa ad ammetterlo, anche perché dopo i fischi ricevuti dallo studio ha cominciato a chiedersi il motivo per cui non è più così apprezzata. Si è poi sfogata con Alberto, rivelando di non aver mandato giù la decisione del Grande Fratello di metterla in nomination, e il fatto di essere stata definita ...

Aida Nizar si sfoga contro Barbara d’Urso e Cristiano Malgioglio : Barbara d’Urso e Cristiano Malgioglio: la perplessità di Aida Nizar Aida Nizar durante la notte ha ripensato alla punizione di Barbara d’Urso che le ha voluto dare in diretta e soprattutto alle parole che Cristiano Malgioglio le ha riservato, tanto che alla fine è scoppiata in un lungo sfogo insieme al suo coinquilino Angelo. La concorrente spagnola si è chiesta inizialmente perchè la conduttrice e l’opinionista ...

Cristiano Malgioglio - frasi razziste contro Aida Nizar : il web chiede giustizia Video : Ieri è stato record di ascolti per il Grande Fratello: la serata ha registrato il 27,20% di share. Una puntata forte, dove il tema principale è stato quello degli atti di bullismo del concorrente Bay Dame nei confronti di Aida Nizar [Video]. L'Italia ha chiesto a gran voce la sua squalifica, ritenendo i suoi atteggiamenti gravi ed oltraggiosi al buon costume e alla buona educazione. Il concorrente senegalese, infatti, ha usato toni e modi troppo ...

Cristiano Malgioglio - frasi razziste contro Aida Nizar : il web chiede giustizia : Ieri è stato record di ascolti per il Grande Fratello: la serata ha registrato il 27,20% di share. Una puntata forte, dove il tema principale è stato quello degli atti di bullismo del concorrente Bay Dame nei confronti di Aida Nizar. L'Italia ha chiesto a gran voce la sua squalifica, ritenendo i suoi atteggiamenti gravi ed oltraggiosi al buon costume e alla buona educazione. Il concorrente senegalese, infatti, ha usato toni e modi troppo forti, ...

Cristiano Malgioglio/ Furioso con Baye Dame : "Una delle pagine più brutte della tv" (Grande Fratello 2018) : Cristiano Malgioglio chiederà che vengano presi provvedimenti contro Baye Dame? L'opinionista contro l'eccessiva aggressività del concorrente del Grande Fratello.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 22:05:00 GMT)

“Barbara sta malissimo”. Gf : la rivelazione di Cristiano Malgioglio. Gli ultimi fatti avvenuti nella casa hanno sconvolto tutti. Persino la D’Urso non ha retto alla situazione e l’opinionista è preoccupato : “Ecco cosa le è successo” : Il Grande Fratello è appena iniziato, ma le polemiche sono subito infuriate. All’interno della casa i dissapori hanno assunto toni esagerati e sia Barbara D’urso, sia gli opinionisiti, per non parlare del pubblico, sono decisamente indignati. In particolare Cristiano Malgioglio si è scagliato a più riprese con Baye Dame, ma anche con tutti gli altri concorrenti per quello che sta succedendo a Cinecittà. Gli ultimi avvenimenti ...

Cristiano MALGIOGLIO/ “Spero venga squalificato Baye Dame - mi mette i brividi!” (Grande Fratello 2018) : CRISTIANO MALGIOGLIO chiederà che vengano presi provvedimenti contro Baye Dame? L'opinionista contro l'eccessiva aggressività del concorrente del Grande Fratello.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 12:08:00 GMT)

Grande Fratello 15 - Cristiano Malgioglio : "Gruppo di lupi che attacca Aida - Baye volgare e aggressivo" : Tutti d'accordo: quanto avvenuto all'interno della Casa del Grande Fratello 15 (gli attacchi ad Aida) è grave e merita provvedimenti importanti. Al coro degli indignati si aggiunge Cristiano Malgioglio, che in verità già negli scorsi giorni aveva chiesto la squalifica immediata di Danilo per alcune vecchie esternazioni social a rischio omofobia e razzismo. Intervistato dal sito del Fatto Quotidiano, l'opinionista del reality condotto da ...

Cristiano MALGIOGLIO/ Si schiererà con Aida Nizar o con Baye Dame? (Grande Fratello 2018) : CRISTIANO MALGIOGLIO chiederà che vengano presi provvedimenti contro Baye Dame? L'opinionista contro l'eccessiva aggressività del concorrente del Grande Fratello.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 08:32:00 GMT)

Cristiano Malgioglio lascia il Grande Fratello? Dipende solo da Barbara D'Urso : Sono ore piuttosto delicate dentro e fuori la casa più spiata d'Italia: dopo il bruttissimo gesto di Baye Dame nei confronti di Aida Nizar, Cristiano Malgioglio avrebbe palesato la volontà di lasciare ...

GF 15 : lite tra concorrenti - Cristiano Malgioglio chiede squalifica Video : Dopo L'isola dei famosi che si è conclusa lasciando in tanti stupore e delusione per una TV sempre più violenta e trash, sta andando in onda un altro reality molto to, il #Grande Fratello 15 condotto da Barbara D'Urso, che continua sulla stessa falsariga del programma dell'Honduras, a causa del comportamento dei concorrenti. Ieri infatti, dopo un uno contro tutti di giorni fa, dovuto ad un attacco ai danni della spagnola Aida Nizar, un nuovo ...

Baye Dame nel mirino di Cristiano Malgioglio - cosa farà il GF 15? : Baye Dame è finito ufficialmente nel mirino di Cristiano Malgioglio. L’opinionista del GF 15 non ha apprezzato le parole ed il tono del concorrente senegalese verso Aida Nizar. Nei giorni scorsi, la spagnola ha messo alla prova tutti gli animi della Casa e per via di un tiramisù sottratto al popolo si è scatenato il putiferio. Baye Dame in prima linea: urla assicurate contro Aida Nizar, che di contro ha pianto solo dopo aver visto Alberto ...

GF 15 : lite tra concorrenti - Cristiano Malgioglio chiede squalifica : Dopo L'isola dei famosi che si è conclusa lasciando in tanti stupore e delusione per una TV sempre più violenta e trash, sta andando in onda un altro reality molto seguito, il Grande Fratello 15 condotto da Barbara D'Urso, che continua sulla stessa falsariga del programma dell'Honduras, a causa del comportamento dei concorrenti. Ieri infatti, dopo un uno contro tutti di giorni fa, dovuto ad un attacco ai danni della spagnola Aida Nizar, un nuovo ...

“Mollo il Grande Fratello”. Cristiano Malgioglio su tutte le furie - Barbara D’Urso senza parole. Quella cosa non va proprio giù all’opinionista col ciuffo : Cristiano Malgioglio furioso. Il paroliere ed ex protagonista del Grande Fratello Vip ha preso molto sul serio il suo nuovo ruolo di opinionista del reality e anche sui social commenta le vicende della Casa. Che, a memoria, non è mai stata così ‘ad alta tensione’. L’arrivo di Aida Nizar ha davvero scaldato gli animi degli inquilini. Troppo, viste le ultime. Ammutinamento: tutti contro la spagnola. Cristiano, che non ...