Crisi e suicidi | ecco il Paese reale

ilgiornale

: Da 'Il Giornale' - mbwManzoni : Da 'Il Giornale' - Max25xxxx : @guffanti_marco @Scacciavillani @noEUROpeista @SignorErnesto @luca_vota @YanezPeter @Vincentne @TriderG8 @gzibordi… - tsolignani : #diritto #debiti #recuperocrediti #sovraindebitamento, o legge salva suicidi, per chi non riesce più a pagare nient… -

(Di giovedì 3 maggio 2018) E l'economia? Nelci sono 7,3 milioni di persone che vivono in situazione di grave disagio. Di queste, 4,5 milioni sono al Sud. Però ragazzi, per non disturbare il clima di festa del ...