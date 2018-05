Creare email temporanea | i migliori servizi

chimerarevo

: @disinformatico Un CF inventato ritornerebbe un errore perché immagino una relazione coi database… - Davide_Magno : @disinformatico Un CF inventato ritornerebbe un errore perché immagino una relazione coi database… - zippylab : Social Crm: Email, Social Media E Web 2.0: Creare Nuove Relazioni Con I Clienti (web qui - eman_risso : @VodafoneIT Ciao, sono di recente passato a Vodafone. Avevo già creato un profilo con la mia email con il numero di… -

(Di giovedì 3 maggio 2018) Vi chiedete perché dovresteuna? Ve lo spieghiamo subito! Quanti siti oggi giorno chiedono una registrazione tramiteper poter avere accesso ai loro contenuti? Tantissimi sfruttano la necessità, o la curiosità, degli utenti per catturare le loroper poi troppo spesso rivenderle aiofferenti, inondando così i vostri indirizzi di inutilispazzatura. Lo spam – appunto – è definitivamente uno dei problemi principali di chiunque navighi sul web, perché rischia di rendere inutilizzabile la vostrao di crearvi problemi con la posta in arrivo. Per non parlare di quei messaggi che contengono al loro interno virus o tentativi di truffe e phishing. Ecco che torna utile una mail, che non va però confusa e utilizzata per inviareanonime. Indice dei contenuti: come funziona...